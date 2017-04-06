Украинцы "обвалили" сайт выдачи загранпаспортов после решения по безвизу

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. После голосования Европейского парламента за введение безвизового режима для Украины граждане страны "обвалили" сайт по выдаче загранпаспортов, сообщает в четверг издание "Новое время".

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

"По состоянию на 14.30 сайт ГП "Документ" не работает, превышен лимит запросов к нему. Предприятие входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины и предоставляет услуги по оформлению загранпаспорта и ряда других документов", — сообщает издание.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением.