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    Общество

    Сервис по выдаче загранпаспортов прекратил оформление документов

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    (обновлено: )29211
    Согласно информации, по техническим причинам во всех центрах "Паспортный сервис" оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не производится.
    Заграничный паспорт
    УНИАН

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Сайт государственной компании "Документ" прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам, сообщается на сайте компании.

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    УНИАН
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    "По техническим причинам во всех центрах "Паспортный сервис" оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не производится. О возобновлении работы будет сообщено на сайте или можете оставить свой e-mail в форме ниже, и мы сообщим Вам о возобновлении работы. Просим прощения за временные неудобства", — говорится в сообщении.

    При этом на сайте отмечается, что зарубежные паспорта и ID-карты можно оформить в территориальных подразделениях ГТС Украины.

    Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что украинцы до конца 2017 года будут иметь 5,4 млн биометрических загранпаспортов, необходимых для безвизовых поездок в Евросоюз. 

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