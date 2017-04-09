Сервис по выдаче загранпаспортов прекратил оформление документов

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Сайт государственной компании "Документ" прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам, сообщается на сайте компании.

"По техническим причинам во всех центрах "Паспортный сервис" оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не производится. О возобновлении работы будет сообщено на сайте или можете оставить свой e-mail в форме ниже, и мы сообщим Вам о возобновлении работы. Просим прощения за временные неудобства", — говорится в сообщении.

При этом на сайте отмечается, что зарубежные паспорта и ID-карты можно оформить в территориальных подразделениях ГТС Украины.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что украинцы до конца 2017 года будут иметь 5,4 млн биометрических загранпаспортов, необходимых для безвизовых поездок в Евросоюз.