Сервисы оформления загранпаспортов в Киеве возобновят работу во вторник

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов возобновят работу во вторник, сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук.

Читайте также: Безвизовые несовпадения: атака на паспортные центры и меры безопасности в ЕС

Сейчас оформление и выдача загранпаспортов осуществляется только подразделениями государственной миграционной службы.

Как сообщил Полищук, по данным руководства предприятия, работа центров ГП "Документ" в Киеве должна быть восстановлена во вторник, 11 апреля. В течение следующей недели должны возобновить работу все 26 центров обслуживания граждан в стране, а также центры оказания админуслуг.

По его словам, возобновление работы центров начнется с Киева, потом заработают большие города, где большой спрос на загранпаспорта и после них — города поменьше.

"Сейчас совместно с управлением специальной связи проводятся необходимые мероприятия для восстановления работы", — сказал Полищук.

Напомним, на этой неделе работа по оформлению паспортов ГП "Документ" и центрами оказания административных услуг при РГА была остановлена из-за следственных действий СБУ.