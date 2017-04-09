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    Общество

    Сервисы оформления загранпаспортов в Киеве возобновят работу во вторник

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    На данный момент оформление и выдача загранпаспортов осуществляется только подразделениями государственной миграционной службы. В течение следующей недели должны возобновить работу все 26 центров обслуживания граждан в стране.
    Заграничный паспорт
    УНИАН

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов возобновят работу во вторник, сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук. 

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    Сейчас оформление и выдача загранпаспортов осуществляется только подразделениями государственной миграционной службы. 

    Как сообщил Полищук, по данным руководства предприятия, работа центров ГП "Документ" в Киеве должна быть восстановлена во вторник, 11 апреля. В течение следующей недели должны возобновить работу все 26 центров обслуживания граждан в стране, а также центры оказания админуслуг.

    По его словам, возобновление работы центров начнется с Киева, потом заработают большие города, где большой спрос на загранпаспорта и после них — города поменьше. 

    "Сейчас совместно с управлением специальной связи проводятся необходимые мероприятия для восстановления работы", — сказал Полищук. 

    Напомним, на этой неделе работа по оформлению паспортов ГП "Документ" и центрами оказания административных услуг при РГА была остановлена из-за следственных действий СБУ. 

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