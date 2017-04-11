В Одессе на причале произошел крупный пожар, есть пострадавшие

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Одессе на причале произошел крупный пожар, площадь горения достигла тысячи квадратных метров, пострадал один человек, сообщает во вторник пресс-служба ГСЧС.

Указывается, что пожар произошел в ночь на вторник, по прибытию на место происшествия подразделений ГСЧС наблюдалось горение 15 деревянных и металлопластиковых частных домов на общей площади 1 тысяча квадратных метров, поэтому на место были направлены дополнительные отделения.

"Пожар осложнялся плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды. На месте был организован забор воды при помощи мотопомп. Во время ликвидации пожара был обнаружен пострадавший, который во время самостоятельного тушения пожара получил ожоги рук. В 7.00 пожар локализован и в 7.30 — ликвидирован", — говорится в сообщении.

Вследствие пожара огнем уничтожено 15 деревянных и металлопластиковых частных домов.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажном доме в Киеве.