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    В Одессе на причале произошел крупный пожар, есть пострадавшие

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    Согласно данным ГСЧС, пожар произошел на причале, наблюдалось горение 15 деревянных и металлопластиковых частных домов на общей площади 1 тысяча квадратных метров.
    Крупный пожар в Одессе
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Одессе на причале произошел крупный пожар, площадь горения достигла тысячи квадратных метров, пострадал один человек, сообщает во вторник пресс-служба ГСЧС.

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    Пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области
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    Указывается, что пожар произошел в ночь на вторник, по прибытию на место происшествия подразделений ГСЧС наблюдалось горение 15 деревянных и металлопластиковых частных домов на общей площади 1 тысяча квадратных метров, поэтому на место были направлены дополнительные отделения.

    "Пожар осложнялся плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды. На месте был организован забор воды при помощи мотопомп. Во время ликвидации пожара был обнаружен пострадавший, который во время самостоятельного тушения пожара получил ожоги рук. В 7.00 пожар локализован и в 7.30 — ликвидирован", — говорится в сообщении.

    Вследствие пожара огнем уничтожено 15 деревянных и металлопластиковых частных домов.

    Причина возникновения пожара устанавливается.

    Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажном доме в Киеве.

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