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    На свалке во Львовской области вспыхнул сильный пожар

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    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (260)

    (обновлено: )17801
    Как сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 8:00 вторника работы по ликвидации возгорания на мусорной свалке были возобновлены, уже в 10:07 пожар был ликвидирован.
    Пожар на мусорной свалке в селе Терновица Львовской области
    сообщество Fishing Western Ukraine во ВКонтакте

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. На мусорной свалке во Львовской области вспыхнул пожар, который спасатели начали тушить еще в понедельник, сообщила во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Мусор во Львове
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    По данным ведомства, возгорание произошло в понедельник в селе Терновица Львовской области.

    "Пожар возник на местной свалке на площади 0,1 гектара отдельными ячейками. В течение дня 3 апреля пожар ликвидирован на площади 0,04 гектара (остается 0,06 гектара). В 20.00 3 апреля пожар локализован. С наступлением темного времени суток работы были прекращены", — говорится в сообщении.

    Как сообщили в Госслужбе по ЧС, по состоянию на 8:00 вторника работы по ликвидации возгорания возобновлены, уже в 10:07 пожар был ликвидирован.

    В конце мая 2016 года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. В связи с закрытием свалки власти Львова до сих пор не могут решить проблемы с вывозом мусора.

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    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП "Збиранка", так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.

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