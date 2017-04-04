На свалке во Львовской области вспыхнул сильный пожар

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. На мусорной свалке во Львовской области вспыхнул пожар, который спасатели начали тушить еще в понедельник, сообщила во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, возгорание произошло в понедельник в селе Терновица Львовской области.

"Пожар возник на местной свалке на площади 0,1 гектара отдельными ячейками. В течение дня 3 апреля пожар ликвидирован на площади 0,04 гектара (остается 0,06 гектара). В 20.00 3 апреля пожар локализован. С наступлением темного времени суток работы были прекращены", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Госслужбе по ЧС, по состоянию на 8:00 вторника работы по ликвидации возгорания возобновлены, уже в 10:07 пожар был ликвидирован.

В конце мая 2016 года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. В связи с закрытием свалки власти Львова до сих пор не могут решить проблемы с вывозом мусора.

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Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП "Збиранка", так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.