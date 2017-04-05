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    Фотоленты

    Масштабный пожар на черниговском складе: есть жертвы

    (обновлено: )121
    Пожар в Чернигове
    Пожар в Чернигове
    Пожар в Чернигове
    Пожар в Чернигове
    Пожар в Чернигове
    Пожар в Чернигове
    Пожар в Чернигове
    Пожар в Чернигове
    Пожар в Чернигове
    Пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области
    Пожар в Чернигове
    Пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области
    Пожар в Чернигове
    Пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области
    Пожар в Чернигове
    Пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области
    Пожар в Чернигове
    Пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области
    Пожар в Чернигове
    Пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области
    Пожар в Чернигове
    Пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области
    Пожар в Чернигове
    Пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области

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    Масштабный пожар произошел во вторник на складе бронированных дверей в Чернигове, погиб 30-летний сотрудник, сообщает в среду утром пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Огонь быстро распространился по деревянной крыше здания на общую площадь 1500 кв. м.

    Пожар в 19:05 был локализован, а в 01:25 окончательно ликвидирован. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

    Смотрите также: Пожар в многоэтажном доме в Киеве

    "Во время проведения работ по разборке конструкций обнаружен погибший 30-летний работник данного предприятия. По словам свидетелей, во время попыток вместе с другим работником потушить огонь самостоятельно огнетушителями, мужчина не успел вовремя покинуть опасную зону", — сказано в сообщении.

    Ранее крупный пожар вспыхнул в жилом доме в центре Одессы.

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