Масштабный пожар на черниговском складе: есть жертвы

Масштабный пожар произошел во вторник на складе бронированных дверей в Чернигове, погиб 30-летний сотрудник, сообщает в среду утром пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь быстро распространился по деревянной крыше здания на общую площадь 1500 кв. м.

Пожар в 19:05 был локализован, а в 01:25 окончательно ликвидирован. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

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"Во время проведения работ по разборке конструкций обнаружен погибший 30-летний работник данного предприятия. По словам свидетелей, во время попыток вместе с другим работником потушить огонь самостоятельно огнетушителями, мужчина не успел вовремя покинуть опасную зону", — сказано в сообщении.

Ранее крупный пожар вспыхнул в жилом доме в центре Одессы.