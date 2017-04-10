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    Задержание 16 участников драки в Одессе: "Правый сектор" объявил мобилизацию

    (обновлено: )106602
    Как отметили в организации "Правый сектор", мобилизация объявлена по причине задержания своих активистов в результате массовой драки в Одессе.
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Одесская городская организация "Правого сектора" объявляет мобилизацию, по причине задержания своих активистов в результате массовой драки.

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    "Они запаковали руководителя правой молодежи Роланда. Полиция ведет себя агрессивно", — отметили в организации.

    Ранее местные СМИ сообщили, что потасовка произошла на Аллее славы в Одессе в понедельник, в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, полиция задержала 16 человек.

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