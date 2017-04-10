Задержание 16 участников драки в Одессе: "Правый сектор" объявил мобилизацию

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Одесская городская организация "Правого сектора" объявляет мобилизацию, по причине задержания своих активистов в результате массовой драки.

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"Они запаковали руководителя правой молодежи Роланда. Полиция ведет себя агрессивно", — отметили в организации.

Ранее местные СМИ сообщили, что потасовка произошла на Аллее славы в Одессе в понедельник, в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, полиция задержала 16 человек.