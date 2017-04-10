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10.04.201715:17
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    Фотоленты

    Возложение цветов в Одессе закончилось массовой дракой

    (обновлено: )79306
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net

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    Активисты одесских патриотических организаций в День освобождения города от фашистских захватчиков подрались со своими оппонентами — активистами "Куликова поля", а также с полицейскими.

    Анну Счасная, вдова киборга, погибшего в зоне АТО
    Фото из открытых источников
    Бои за язык? В Днепре скандал из-за драки между продавцом и вдовой "киборга"

    Драка началась после того, как экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненеко вступил в словесную перепалку с "куликовцами". Его возмутили "сепаратистские лозунги", которые выкрикивали оппоненты.

    В результате, двоих соратников Стерненко задержала полиция. Их пытались отбить у правоохранителей, активисты оцепили машину, но полицейским все же удалось выехать из окружения толпы.

    По данным издания по состоянию на 12:30 понедельника, полиция задержала около 20 активистов патриотических организаций.

    Ранее сообщалось, что митинг активистов Антимайдана на Куликовом поле в Одессе завершился потасовкой с активистами "Правого сектора", один из последних был задержан правоохранителями.

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