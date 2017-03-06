В Харькове произошла массовая драка - СМИ

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Конфликт с участием нескольких десятков людей произошел накануне вечером в Харькове, сообщают СМИ.

По данным пользователей соцсетей, на месте инцидента также были слышны выстрелы.

"Очевидцы сообщают, что в столкновении приняли участие больше 200 человек. Две местные банды хотели драться "район на район", встретиться решили в парке Победы. Одна банда, которая "обитает" возле "Салтовского хлебозавода", всю прошлую неделю отлавливала по одному оппонентов и избивала. Это и стало причиной конфликта", — пишут vedomosti-ua.com.

Вместе с тем в полиции сообщили, что правоохранители не дали конфликту разгореться.

"Информация о скоплении людей в одном из парков Харькова поступила в Московский отдел полиции 5 марта около 20:25. Правоохранители немедленно отреагировали и выехали на место. С участниками была проведена профилактическая беседа, благодаря чему развития негативной ситуации удалось избежать", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области.

vedomosti-ua.com На месте массового конфликта в Харькове

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Однако в одном из сообщений пресс-службы сообщается о ЧП в районе Салтовского шоссе в Московском районе, которое произошло в это же время.

"По предварительным данным, между ранее судимым 30-летним харьковчанином, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и молодым парнем внезапно возникла ссора. В результате человек совершил выстрел из травматического оружия и ранил 21-летнего парня в руку", — уточнили в полиции.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, однако в интернете доступно видео с места стрельбы.

Ранее сообщалось о драке экс-АТОшников в Харькове.