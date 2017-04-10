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    Полиция задержала 16 участников массовой драки в Одессе

    (обновлено: )12310
    По информации Нацполиции, правоохранителям удалось не допустить распространение конфликта, задержаны 16 человек, участвовавших в драке.
    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Одесская полиция принимает меры по недопущению провокаций во время празднования Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков, уже задержала 16 человек конфликта, сообщает главное управление национальной полиции Украины в Одесской области.

    Возле памятника Неизвестному матросу в Одессе произошла потасовка
    Думская.net
    Возложение цветов в Одессе закончилось массовой дракой

    Ранее местные СМИ сообщили, что потасовка произошла на Аллее славы в Одессе в понедельник, в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, полиция задержала шесть человек.

    "Во время торжественных мероприятий, которые проводились по случаю Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков на Аллее славы между активистами разных политических взглядов возник конфликт и толкотня. Полиция не допустила распространения конфликта, задержаны 16 активных участников – представителей разных политических сил и граждан, которые приняли участие в конфликте", — сообщает полиция.

    Задержанные доставлены в участки, решается вопрос об открытии головного дела по статье "хулиганство".

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