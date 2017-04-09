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    Культура

    В Одессе открылась выставка писанок лучших художников

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    Писанки раскрашены в разных стилях: украинский фольклор, древнеегипетские мотивы, фрукты, пейзажи, портреты и многое другое. Каждое яйцо высотой порядка 90 см и диаметром 60 см установлено на специальной подставке.
    В Одессе открылась выставка писанок
    pushkinska.net

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В Одессе в субботу, 8 апреля, открылась выставка гигантских писанок, которая проходит в рамках арт-проекта "101 художник", передает УНИАН. Писанки раскрашены в разных стилях: украинский фольклор, древнеегипетские мотивы, фрукты, пейзажи, портреты и многое другое. 

    Выпечка пасхальных куличей
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    По словам организаторов, в росписи яиц принимали участие лучшие художники Украины.

    Экспозиция развернута в большом холле торгово-выставочного центра "Среднефонтанский". Каждое яйцо высотой порядка 90 см и диаметром 60 см установлено на специальной подставке. 

    Также в Одессе на фестивале "Пасхальный" пройдет ряд мастер-классов по созданию праздничной атрибутики, мыловарению, росписи пасхальных яиц, украшению куличей, турниры по шахматам, джанго, в которых сможет принять участие каждый желающий.

    Выставка продлится до 22 апреля.

    Напомним, христиане восточного обряда в воскресенье празднуют Вход Господень в Иерусалим, один из 12 главных (двунадесятых) церковных праздников, получивший в богослужебных книгах название Недели цветоносной, а в просторечии — Вербного воскресенья.

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