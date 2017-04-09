В Одессе открылась выставка писанок лучших художников

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В Одессе в субботу, 8 апреля, открылась выставка гигантских писанок, которая проходит в рамках арт-проекта "101 художник", передает УНИАН. Писанки раскрашены в разных стилях: украинский фольклор, древнеегипетские мотивы, фрукты, пейзажи, портреты и многое другое.

По словам организаторов, в росписи яиц принимали участие лучшие художники Украины.

Экспозиция развернута в большом холле торгово-выставочного центра "Среднефонтанский". Каждое яйцо высотой порядка 90 см и диаметром 60 см установлено на специальной подставке.

Также в Одессе на фестивале "Пасхальный" пройдет ряд мастер-классов по созданию праздничной атрибутики, мыловарению, росписи пасхальных яиц, украшению куличей, турниры по шахматам, джанго, в которых сможет принять участие каждый желающий.

Выставка продлится до 22 апреля.

Напомним, христиане восточного обряда в воскресенье празднуют Вход Господень в Иерусалим, один из 12 главных (двунадесятых) церковных праздников, получивший в богослужебных книгах название Недели цветоносной, а в просторечии — Вербного воскресенья.