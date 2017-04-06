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    По одесскому вокзалу бегал пьяный мужчина с мачете - СМИ

    (обновлено: )127
    Сначала пьяный мужчина бегал по VIP-залу с мачете, а затем встал на колени и начал молиться, обращаясь к Аллаху. Когда к нему подошел персонал вокзала, выяснилось, что у мужчины имеется российский паспорт.
    По одесскому вокзалу бегал пьяный мужчина с мачете
    "УСИ"

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. По VIP-залу одесского железнодорожного вокзала в среду бегал мужчина с мачете в руках, при этом он держал в руках мачете и молился, сообщает местное издание "УСИ" со ссылкой на очевидца происшествия.

    По его словам, мужчина был сильно пьян. Сначала он бегал по VIP-залу с мачете, а затем встал на колени и начал молиться, обращаясь к Аллаху. Когда к нему подошел персонал вокзала, выяснилось, что у мужчины имеется российский паспорт, отмечает издание. Нарушителя правопорядка вместе с вещами доставили в полицию.

    "УСИ"
    По одесскому вокзалу бегал пьяный мужчина с мачете

    В службе охраны вокзала заявили, что не знают, был ли поступок задержанного провокацией или случайностью. В охране добавили, что ожидают подобные инциденты перед майскими праздниками.

    Ранее сообщалось, что автомобильный конвейер на заводе концерна BMW в немецком Мюнхене остановился на 40 минут из-за двух сборщиков из Польши, находившихся на работе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что приведет к убыткам, которые могут достичь миллиона евро.

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