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    Пресс-секретарь Трампа подал в отставку - СМИ

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    Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям. Трамп предложил Спайсеру остаться на должности пресс-секретаря, но тот отказался.
    Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подал в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по кадровым вопросам, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

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    По ее данным, Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.

    Трамп предложил Спайсеру остаться на должности пресс-секретаря, но тот отказался, назвав назначение Скарамуччи "большой ошибкой", уточняет газета.

    Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался в центре нападок со стороны журналистов. С начала июня Белый дом вместо ежедневных брифингов на камеру стал проводить в основном закрытые брифинги, причем большинство из них вела заместитель Спайсера Сара Сандерс.

    Ранее Трамп предложил отказаться от брифингов для СМИ и заменить их рассылкой журналистам письменных ответов на вопросы, чтобы исключить искажения в сообщениях СМИ.

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