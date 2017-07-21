Пресс-секретарь Трампа подал в отставку - СМИ

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подал в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по кадровым вопросам, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

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По ее данным, Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.

Трамп предложил Спайсеру остаться на должности пресс-секретаря, но тот отказался, назвав назначение Скарамуччи "большой ошибкой", уточняет газета.

Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался в центре нападок со стороны журналистов. С начала июня Белый дом вместо ежедневных брифингов на камеру стал проводить в основном закрытые брифинги, причем большинство из них вела заместитель Спайсера Сара Сандерс.

Ранее Трамп предложил отказаться от брифингов для СМИ и заменить их рассылкой журналистам письменных ответов на вопросы, чтобы исключить искажения в сообщениях СМИ.