Покойся с миром, Честер. Мир скорбит о смерти фронтмена Linkin Park

РИА Новости Украина

Кончина вокалиста популярной рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона, о которой стало известно накануне вечером, потрясла его поклонников и коллег-музыкантов. Фанаты группы в соцсетях делятся своими эмоциями, публикуют фотографии Беннингтона, цитаты из песен и клипы.

О смерти 41-летнего Беннингтона сообщил портал TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей. Музыкант был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Он был дома один, его семья уехала из города. О его гибели сообщил домашний работник. TMZ пишет, что музыкант покончил с собой в день рождения своего друга — лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл покончил жизнь самоубийством, сообщают РИА Новости.

По данным портала музыкант покончил с собой за несколько часов до запланированной фотосессии коллектива, которая была запланирована в Голливуде. Коллега Беннингтона заехал за ним всего через несколько минут после появления в доме полиции. Он заявил, что шокирован сообщениями о самоубийстве.

Через неделю у группы должно было начаться турне, ближайший концерт был запланирован на 27 июля. В расписание гастролей на официальном сайте Linkin Park пока не внесено никаких изменений.

Музыкант был два раза женат, у него осталось шестеро детей.

Как сообщает TMZ, Беннингтон в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины. Музыкант тяжело пережил смерть своего друга Криса Корнелла.

Об уходе Беннингтона из жизни пишут в соцсетях американские музыканты и представители шоу-бизнеса.

"Я шокирован, мое сердце разбито, но это правда", — написал в микроблоге в Twitter один из основателей Linkin Park Майк Шинода, подтвердивший сообщения о кончине Беннингтона.

"В буквальном смысле он самый впечатляющий талант, который я видела в жизни. Покойся с миром Честер", — написала певица Рианна.

"Симпатичный, добрый и скромный. Редкое сочетание для рок-н-ролла. Глубоко опечален", — откликнулся на смерть Беннингтона барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих.

"Это разбило наши сердца. Самоубийство – это дьявол, который ходит по земле среди нас", — такую запись оставили в своем микроблоге музыканты группы One Republic.

"Честер Беннингтон был артистом экстраординарного таланта и харизмы. Он был человеком с огромным сердцем и отзывчивой душой", — говорится в заявлении Кэмерона Стэнга, главы звукозаписывающей компании Warner Bros. Records CEO.

Поклонники группы делятся в соцсетях фотографиями Беннингтона, воспоминаниями о концертах группы, цитатами из песен, клипами — в том числе и новым клипом группы на песню "Talking To Myself", который появился на официальном канале группы в YouTube в день смерти музыканта. На данный момент этот клип набрал уже более 9 миллионов просмотров.

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Поклонники благодарят музыканта за музыку, многие пишут, что она помогала им жить. "Не важно, как давно ты узнал о LP. Просто помни, что был такой человек как Честер. Просто помни, что он помог миллионам", — пишет пользователь @jeonhyung_twt.

Уход Беннингтона вызвал и критические комментарии в адрес музыканта. Например, гитарист группы Korn Брайан Уэлч, известный под псевдонимом "Head", назвал предполагаемое самоубийство фронтмена Linkin Park "трусливым", за что фанаты обрушились на него с критикой, сообщает издание Independent.

Уэлч на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что очень зол на Беннингтона за то, что он сделал. "Поставить крест на своих детях, фанатах и жизни – это трусливый выход! Я прошу прощения, я знаю, что лекарства и/или алкоголь могли быть к этому причастны, я просто переживаю это как все мы и я знаю, что у нас есть похожие мысли/чувства", — заявил Уэлч.

Позднее гитарист отметил, что не хотел выглядеть бестактным по отношению к Беннингтону.

"Я не хотел показаться бесчувственным в отношении Честера. Просто столкнулся с бурей эмоций сегодня … Я зол, что ты это сделал, но я знаю, что на этом месте мог быть я когда-то", — заявил Уэлч.

Как отмечает издание, многие пользователи социальной сети Twitter высказали свое недовольство и злость из-за слов Уэлча, назвав его "бессердечным".

Музыкант Юрий Лоза пошел еще дальше, обвинив Беннингтона в предательстве своих поклонников.

"У группы была целая армия поклонников, они активно гастролировали, они и у нас были. Я слышал даже, что в Крым собирались. Это активная группа, то есть не группа на спаде, все у них было нормально в творческом графике, когда все в порядке с поклонниками. Работай — не хочу. Это обеспеченная группа, у них выпущено много успешных работ", — сказал Лоза.

По его словам, когда успех музыканта в прошлом — это одна история, а когда уходят благополучные, сами себя выбрасывают из этой жизни, остается только развести руками. "Его смерть всем в десятый раз должна показать, что любой человек, даже самый успешный, обеспеченный, окруженный поклонниками, не в состоянии победить наркотики, нет такой силы. Он имел возможность подключить любую медицину, любые услуги — и не справился. Он думал в этот момент только о себе, о своих тараканах, о своих проблемах, он совершенно не думал о поклонниках, ему было все равно на всех. В этот момент он предал своих поклонников", — подчеркнул Лоза.

Собеседник агентства подчеркнул, что, например, солист группы Queen Фредди Меркьюри любил жизнь и бился за нее до последнего. "А здесь другая ситуация — он отрицает саму радость жизни… Конечно, сожаление, безусловное, когда люди сами себя калечат", — добавил он.