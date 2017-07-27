Вилли Виммер: грядут суровые времена

РИА Новости Украина

Возможная реакция ЕС на новые санкции США против России, которые могут затронуть экономические интересы Европы, — это "вопрос политическое чести", считает Вилли Виммер (Willi Wimmer), бывший госсекретарь минобороны Германии и бывший председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он предостерегает об опасности экономической войны, которая может привести к войне реальной.

С политиком разговаривал Армин Зиберт (Armin Siebert) — Sputnik.

Господин Виммер, США намерены ввести против РФ новые санкции. И, судя по всему, они впервые не согласовали эти санкции с ЕС. Почему?

— Поскольку Соединенные Штаты теперь явно готовы отказаться от согласования с Европейским Союзом, для ЕС напрашивается, в общем-то, неизбежное обязательство со своей стороны выйти из этого санкционного режима в целом.

В США эти санкции явно направлены против собственного президента, которого хотят "замуровать". Но они направлены еще и против Европы, которую хотят экономически удушить и включить в одну из колониальных структур.

И конечно, не в последнюю очередь, они направлены против Российской Федерации, хотя ее президент еще на саммите "большой двадцатки" разъяснил, что они (русские – Ред.) воспримут конкуренцию с американским СПГ на европейской территории даже позитивно, если речь будет идти о добросовестной конкуренции.

Как будет выглядеть реакция ЕС? Отважится ли вообще Европа пойти на риск ухудшения отношений с США из-за России?

— Если ЕС сейчас не сможет принять решение, – потому ли, что он не осмеливается или по каким либо иным причинам – то он утратит в глазах европейской общественности и европейских избирателей какое бы то ни было доверие. Ведь речь здесь идет не только об экономическом выживании ЕС, но и о политической чести. Не может быть такого, чтобы мы позволили произволу Вашингтона определять нашу судьбу.

Превышение экспорта над импортом, миллионные штрафы, наложенные на немецких автопроизводителей в США, а теперь еще и, возможно, санкции, которые напрямую затрагивают немецкие и европейские компании. Что это, очередной признак намечающейся торговой войны между Европой и США?

— На примере всего объема связей с Вашингтоном мы видим, что нашу жизнь определяют элементы, которые по меньшей мере намекают на экономическую войну. Ведь политикой "America first" ("Америка прежде всего") затронуто уже большинство отраслей европейской экономики, начиная от экспорта стали и вплоть до автомобильной промышленности. В этом отношении нам необходимо настраиваться на суровые времена. Так что если сейчас Европейский союз в вопросе этих санкций покорится, то он поставит на карту все свое экономическое будущее.

Необычно уже то, что в таком законопроекте специально говорится о некоем торговом проекте, а именно о "Северном потоке 2". Какое отношение к США имеет европейский проект?

— Мы уже давно находимся в ситуации, когда Соединенные Штаты распространяют свое собственное законодательство на чужую территорию. Это типичное поведение колониальной державы.

Какова может быть реакция Москвы на эти санкции?

— Мы можем только быть благодарны за то, что со времен путча на Майдане в Москве проводится умеренная осмотрительная политика, которая явно внимательно отслеживает, почему и отчего на Западе происходят такие вещи. Однако теперь и для России ситуация становится все хуже. Это требует от президента Путина высочайшего умения управлять государством, чтобы сохранить мир в Европе. Потому что то, что делают американцы, однозначно направлено на войну.