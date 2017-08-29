Оружие для Украины. Ноябрь станет решающим

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о предоставлении Украине летального оружия. Об этом накануне заявил спецпредставитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер.

В проекте федерального бюджета США на 2018 финансовый год предусмотрена военная помощь Украине в размере 500 миллионов долларов.

Экспертное мнение о том, получит ли Украина летальное оружие от США, выразил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

Насколько возможна поставка Украине американского летального оружия?

— Есть несколько моментов, которые необходимо учитывать. По признанию того же Курта Волкера, хоть это официально не было объявлено во время визита министра обороны Джеймса Мэттиса, он все-таки привез определенную партию вооружений. Какую — это другой вопрос. Я думаю, это не летальное оружие и касается оно все-таки радиолокационной разведки, систем связи, в чем по-прежнему очень нуждается украинская армия, и в чем мы очень проигрываем противоположной стороне. Потому что россияне, естественно, поставляют все эти комплексы. Они там уже есть, это четко было зафиксировано. В ближайшие месяц-два, с моей точки зрения, шансы именно на получение летального оружия, тех же Jevelin, о которых все постоянно уже говорят несколько лет, невелики. Даже по заявлениям того же Курта Волкера, сейчас есть месяц-два, короткое окно возможностей, как он это назвал, для возможного урегулирования конфликта мирным путем. Соответственно, имплементации минских соглашений. О чем, как мы знаем, он уже говорил с представителем Кремля, Владиславом Сурковым, прошла совсем недавно встреча. И поэтому сейчас предоставлять летальное оружие, если США именно сейчас предоставят, это будет расценено, естественно, Кремлем, как провокация и нежелание урегулировать дипломатическим путем, спровоцирует дальнейшее обострение на Донбассе, как это, в принципе, зачастую и бывало ранее.

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Как это повлияет на отношения между Россией и США?

— Это еще один момент, который, с моей точки зрения, не позволит именно сейчас Украине получить летальное оружие. Нужно четко разграничивать решение конечное и понимать, что конечное решение о предоставлении летального оружия дает Дональд Трамп, который, судя даже по его заявлениям, обвинениям, и сенаторов это было последнее, и Конгресс он обвинял после принятия очередного пакета антироссийских санкций, что именно Сенат и Конгресс в целом ответственны за ухудшение американо-российских отношений. И он по-прежнему заявляет о том, что он хотел бы улучшить эти отношения для взаимодействия в тех сферах интересов, которые касаются обеих сторон. Другой вопрос, что в Конгрессе существует консенсус двухпартийный, а также в правительстве такой же и администрации Дональда Трампа, сейчас, конечно, берут верх, можно сказать, ястребы так называемые. Тот же Мэттис, Герберт Макмастер, которые существенно влияют на разработку этой стратегии. Поэтому сейчас Дональд Трамп на это не пойдет. Потому что, даже судя по его результатам встречи с Владимиром Путиным, он все еще настроен и хочет улучшить взаимоотношения с Россией, и Россия для него, очевидно, является более важной страной, чем Украина, как для бизнесмена. С точки зрения даже получения прибыли, контрактов и так далее. Другой вопрос, что истеблишмент американский постепенно его вводит в курс дела и показал четко свою позицию по украинскому вопросу. Но еще раз подчеркну, что сейчас вопрос будет в ближайший месяц-два активно идти фаза переговоров между Кремлем и американской администрацией, между представителем Госдепа того же, Курта Волкера, который уже побывал и в Украине, имеет четкое представление о ситуации. И на этой первой встрече было официальное озвучивание своих позиций, возможно урегулирование на Донбассе конфликта. Поэтому дальше сейчас будет как раз дипломатическая работа, месяц-два они будут решающими.

Обещание предоставить летальное оружие Украине будет инструментом давления?

— Как мы знаем, Юрий Бутусов сообщал, что снайперские винтовки, также РПГ американские закупила украинская сторона. То, что не были заблокированы поставки— это сигнал Кремлю о реальности поставок. То есть, если Россия не будет идти на уступки, касающиеся, естественно, вопросов безопасности, прекращения огня, потому что мы знаем, несмотря на очередное перемирие, огонь не прекращается, это также, подобные заявления о возможности поставить Украине летальное оружие, являются элементом давления на российскую сторону. И если Кремль по-прежнему не будет сговорчивым, то, конечно, мы получим летальное оружие, но будет, как я еще раз говорю, это, скорее всего, не раньше октября-ноября.

И это может принести обострение ситуации на Донбассе и в отношениях между Россией и США?

— Безусловно, а то, что обе стороны признали, что российско-американские отношения находятся в самой низкой точке со времен "холодной войны", но, тем не менее, тот же Рекс Тиллерсон заявлял о том, что администрация Дональда Трампа хочет улучшить эти взаимоотношения, поэтому определенные "красные линии", которыми в данном случае являются как раз поставки летального оружия Украине, пока администрация Трампа переходить не будет, надеясь и ожидая шаги по разрешению конфликта на Донбассе со стороны Кремля.

В американской риторике вокруг украинского вопроса фигурирует каким-то образом Крым?

— Изредка, того же Волкера. Оно фигурирует. Заявление было, но сейчас однозначно этот вопрос не обсуждается. Сейчас приоритетом является урегулирование конфликта на Донбассе, прекращение огня, возвращение этих территорий под контроль, полную юрисдикцию Украины. А уже затем будет подниматься вопрос Крыма.

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