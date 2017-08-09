Хотел за границу: за уклонение от армии украинца осудили на год

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Черновицкой области суд наказал одним годом условного заключения мужчину, который уклонился от военной службы.

Об этом указано в соответствующем решении Заставневского районного суда, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений, пишет molbuk.ua.

В приговоре отмечается, что в мае 2017 года обвиняемому перед началом призыва на военную службу была вручена повестка о необходимости прибытия в районный военкомат.

9 июня мужчина прибыл в областной сборный пункт Черновицкого ОИК для прохождения медицинской комиссии. Обвиняемый был признан пригодным для прохождения срочной военной службы по призыву лиц офицерского состава.

Позже мужчина прошел аттестационную комиссию Черновицкого областного военкомата, согласно которой он признан кандидатом для прохождения военной службы. Ему вручили повестку о том, что в течение суток он должен появиться в райвоенкомат.

Однако человек без уважительных причин уклонился от службы и отказался получать повестку, объяснив это причиной выезда за границу.

Заставневский районный суд признал виновным мужчину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 335 УК, назначив ему наказание в виде одного года условного заключения.

Ранее сообщалось, что из 350 женщин, обратившихся в январе-июле 2017 года в Харьковский облвоенкомат, в армию попала только 91.