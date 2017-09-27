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    Гройсман прибыл в Винницу

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (11)

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    Крупное возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Винницу в связи с происшествием на военных складах близ пгт Калиновка, сообщает Правительственный портал. 

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    "Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Винницу", — говорится в сообщении. Напомним, нынешний глава правительства ранее был мэром Винницы.

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    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

    По данным СМИ, на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь арсенала — около 60 гектаров. Среди боеприпасов, хранящихся на арсенале, — ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град". 

    Ранее власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка. 

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