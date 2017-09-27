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    Общество

    Власти Винницы просят жителей города не паниковать

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    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Винница не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка, сообщает пресс-служба Винницкого городского совета. 

    "Уважаемые жители города Винница! В городе Калиновка на складах боеприпасов возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Доводим до вашего сведения, что территория города Винница в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не подпадает. Просьба сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. Ситуация находится под контролем областной и городской власти", — говорится в сообщении

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