Власти Винницы просят жителей города не паниковать

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Винница не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка, сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.

"Уважаемые жители города Винница! В городе Калиновка на складах боеприпасов возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Доводим до вашего сведения, что территория города Винница в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не подпадает. Просьба сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. Ситуация находится под контролем областной и городской власти", — говорится в сообщении.