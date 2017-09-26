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    Взрывы на складе в Калиновке. Осколки долетают до Винницы - соцсети

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (5)

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    ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области сообщает, что на тушение пожара на территории воинской части близ пгт Калиновка привлечены два пожарных танка.
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    @Yurko_sViy

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Осколки от взрывающихся боеприпасов на территории воинской части Вооруженных сил в Калиновке долетают до Винницы, сообщают очевидцы в социальных сетях.

    Взрывы на военных складах под Винницей. Видео
    Facebook Юрия Левченко
    ЧП под Винницей. Взрывы на военных складах в Калиновке

    Вечером во вторник, 26 сентября, на военном складе воинской части в районе Калиновки Винницкой области произошел пожар и начались взрывы

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    "Происшествия! Внимание! По словам очевидцев, осколки долетают и в Винницу", — написал на своей странице в Facebook пользователь Юрий Левченко, ранее сообщивший о ЧП на военных складах под Винницей.

    В то же время в Винницком горсовете заявили, что областной центр в зону поражения снарядов не попадает.

    ГУ ГСЧС в области сообщает, что на тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка.

    "26 сентября около 22.00 в подразделения ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области. На тушение пожара от воинской части привлечены 2 пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС. На месте происшествия формируется сводный отряд", — говорится в сообщении.

    Ранее в МВД сообщили, что в Калиновке, а также в прилегающих селах началась эвакуация населения

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