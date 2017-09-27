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    Происшествия

    Пострадавших в результате ЧП под Винницей нет - Генштаб

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (11)

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    Руководитель Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник заявил, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    Facebook Юрия Бутусова

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара и взрывов боеприпасов на военном складе в Калиновке Винницкой области нет, сообщил руководитель Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник. 

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    "Относительно потерпевших у нас информации нет на данный момент. Причина чрезвычайного происшествия уточняется", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина". 

    Смотрите также: ЧП под Винницей. Взрывы на военных складах в Калиновке

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

    По данным СМИ, на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь арсенала — около 60 гектаров. Среди боеприпасов, хранящихся на арсенале, — ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град". 

    Ранее власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка. 

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