Стало известно, какие боеприпасы хранятся на горящем под Винницей складе

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КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град" хранятся на военном складе, горящем под Винницей близ пгт Калиновка, сообщает телеканал "112 Украина".

По данным полиции, боеприпасы сдетонировали около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

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"Известно, что горит и взрывается на 48 арсенале — базе хранения боеприпасов ВСУ в Винницкой области, в нескольких километрах от города Калиновка. По данным, имеющимся в открытых источниках, на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь арсенала — около 60 гектаров. Среди боеприпасов, хранящихся на арсенале, — ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град", — говорится в собщении.

Отмечается, что перекрыто движение на трассе Винница-Киев. По данным СМИ, по тревоге подняты все силы ГСЧС, в том числе, и руководство.

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На место выехал начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

Ранее власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка.