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    Стало известно, какие боеприпасы хранятся на горящем под Винницей складе

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (11)

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    По данным, имеющимся в открытых источниках, на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. На место происшествия срочно отбыл начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.
    Расположение складов с боеприпасами под Калиновкой
    Скриншот

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град" хранятся на военном складе, горящем под Винницей близ пгт Калиновка, сообщает телеканал "112 Украина".

    Взрывы на военных складах под Винницей. Видео
    Facebook Юрия Левченко
    ЧП под Винницей. Взрывы на военных складах в Калиновке

    По данным полиции, боеприпасы сдетонировали около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

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    "Известно, что горит и взрывается на 48 арсенале — базе хранения боеприпасов ВСУ в Винницкой области, в нескольких километрах от города Калиновка. По данным, имеющимся в открытых источниках, на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь арсенала — около 60 гектаров. Среди боеприпасов, хранящихся на арсенале, — ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град", — говорится в собщении.

    Отмечается, что перекрыто движение на трассе Винница-Киев. По данным СМИ, по тревоге подняты все силы ГСЧС, в том числе, и руководство.

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    На место выехал начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

    Ранее власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка. 

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