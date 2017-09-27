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    Политика

    Ни Порошенко, ни его пресс-служба пока не комментировали ЧП под Винницей

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (11)

    (обновлено: )12030
    Последние сообщения на страницах главы государства в Facebook и Twitter посвящены успешному выступления сборной Украны на "Играх непокоренных" в Торонто.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. По состоянию на 01.00 среды ни президент Петр Порошенко, ни его пресс-секретарь Святослав Цеголко никак не прокомментировали чрезвычайное происшествие, произошедшее на военных складах под Винницей.

    Взрывы на военных складах под Винницей. Видео
    Facebook Юрия Левченко
    ЧП под Винницей. Взрывы на военных складах в Калиновке

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

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    По данным СМИ, "на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь арсенала — около 60 гектаров. Среди боеприпасов, хранящихся на арсенале, — ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град". 

    Отметим, что на данный момент ни президент Петр Порошенко, ни его пресс-служба не предоставили официального комментария по поводу случившегося. В аккаунтах Петра Порошенко и Святослава Цеголко в Facebook и Twitter нет ни одного упоминания о Калиновке. Также отсутствует какая-либо информация о ЧП под Винницей и на официальном сайте главы государства. 

    Напомним, 26 сентября Петр Порошенко праздновал свой день рождения, президенту исполнилось 52 года. 

    Ранее власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка. 

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