Ни Порошенко, ни его пресс-служба пока не комментировали ЧП под Винницей

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. По состоянию на 01.00 среды ни президент Петр Порошенко, ни его пресс-секретарь Святослав Цеголко никак не прокомментировали чрезвычайное происшествие, произошедшее на военных складах под Винницей.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

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По данным СМИ, "на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь арсенала — около 60 гектаров. Среди боеприпасов, хранящихся на арсенале, — ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град".

Отметим, что на данный момент ни президент Петр Порошенко, ни его пресс-служба не предоставили официального комментария по поводу случившегося. В аккаунтах Петра Порошенко и Святослава Цеголко в Facebook и Twitter нет ни одного упоминания о Калиновке. Также отсутствует какая-либо информация о ЧП под Винницей и на официальном сайте главы государства.

Напомним, 26 сентября Петр Порошенко праздновал свой день рождения, президенту исполнилось 52 года.

Ранее власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка.