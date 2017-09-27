Хроника 26 сентября: пожар и взрывы на арсенале под Винницей, ультиматум Венгрии

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 26 сентября, поздно вечером на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло возгорание с последующей детонацией боеприпасов. Пожар со взрывом произошел накануне и в столице: горел недостроенный детский сад. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Пожар и взрывы на складе с боеприпасами под Винницей

Накануне поздно вечером на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло возгорание с последующей детонацией боеприпасов. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. После пожара госпитализирована одна женщина. Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает диверсии.

В Киеве горел детсад, прогремел взрыв

Пожар со взрывом произошел накануне и в столице: горел недостроенный детский. "Улица Клавдиевская, 36. Горит недостроенный детский сад. Во время пожара произошел взрыв. Уже сгорела значительная часть забора. Рядом припаркованы авто", — сообщили на странице в Facebook dtp.kiev.ua. подробности происшествия и причины пожара пока неизвестны.

В Раде назвали минимальную пенсию после реформы

Минимальная гарантированная пенсия в случае принятия пенсионной реформы Верховной Радой увеличится до 1452 гривен (+11%), сообщила глава Комитета Рады по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова. Она добавила, что в случае одобрения народными депутатами пенсионной реформы с 1 октября для назначения и перерасчета пенсий будет применяться прожиточный минимум на 1 декабря 2017 года.

Порошенко — 52

Президенту Украины Петру Порошенко во вторник 26 сентября, исполнилось 52 года. 25 мая 2014 года на внеочередных выборах Петр Порошенко был избран президентом Украины. Его кандидатуру поддержали 54,7% избирателей. Он стал пятым и самым молодым президентом независимой Украины, вторым президентом в истории независимой Украины, избранным в первом туре голосования (впервые такой результат продемонстрировал первый президент Украины Леонид Кравчук в 1991 году).

Венгрия будет блокировать сближение Украины и ЕС

Правительство Венгрии приняло решение блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона "Об образовании". Решение Порошенко подписать закон он назвал "позорным".

В Совете Европы отреагировали на закон об образовании

Совет Европы разочарован тем, что закон об образовании в Украине принят без консультаций со Страсбургом, сообщил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Ранее в Украине приняли новый закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

Савченко с сестрой попала в аварию

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко попала в аварию на трассе регионального значения между Кировоградской и Николаевской областями. Об этом она написала в Facebook. По ее словам, основное назначение трассы — доставка зерновых в порты Николаевской области. "Фуры с прицепами идут с постоянным перегрузкам и разбивают дорогу. Дорога в ужасном состоянии, что провоцирует много аварий", — отметила нардеп.

Нокаут в Киевском облсовете

Депутата Киевского областного совета от "Батькивщины" Владислава Хахулина госпитализировали после драки во время заседания. Об этом СМИ сообщили депутаты облсовета. В свою очередь Виталий Карлюк (БПП) заявил, что не планировал нокаутировать коллегу, а ударил инстинктивно, потому что "эмоции зашкаливали". Он сообщил, что пошел блокировать президиум, так как "терпение лопнуло".

Ежегодно, 26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейский день языков и Всемирный День контрацепции.