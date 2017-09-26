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26.09.201718:30
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    Фотоленты

    Фотоитоги 26 сентября: пожар на фармзаводе под Киевом и взрыв в метро Лондона

    (обновлено: )52
    Взрыв телефона в метро Лондона
    Пожар на заводе Биофарма в Белой Церкви
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    Украинец Александр Ткаченко на Играх непокоренных в Торонто
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко
    Дорога, на которой произошло ДТП с участием Надежды и Веры Савченко, 26 сентября 2017
    Парень угрожает прыгнуть с Моста влюбленных в Киеве, 26 сентября 2017
    Канцлер Германии Меркель
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    Рабочие на платформе буровой установки
    Взрыв телефона в метро Лондона
    Взрыв телефона в метро Лондона
    @Emergenza24
    Пожар на заводе Биофарма в Белой Церкви
    Пожар на заводе "Биофарма" в Белой Церкви
    ГСЧС Украины
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    facebook.com/dsmolfoto
    Украинец Александр Ткаченко на Играх непокоренных в Торонто
    Украинец Александр Ткаченко на "Играх непокоренных" в Торонто
    Facebook Invictus Games: Team Ukraine
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко приняли участие в Киевском инвестиционном форуме-2017.
    Украинское фото
    Дорога, на которой произошло ДТП с участием Надежды и Веры Савченко, 26 сентября 2017
    Дорога, на которой произошло ДТП с участием Надежды и Веры Савченко, 26 сентября 2017
    Надежда Савченко/Facebook
    Парень угрожает прыгнуть с Моста влюбленных в Киеве, 26 сентября 2017
    Парень угрожает прыгнуть с Моста влюбленных в Киеве, 26 сентября 2017.
    112 Украина/Скриншот
    Канцлер Германии Меркель
    Канцлер Германии Меркель на первой парламентской встрече после всеобщих выборов в Германии.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью в Сорбонне, Париж.
    REUTERS Ludovic Marin/Pool
    Рабочие на платформе буровой установки
    Рабочие на платформе буровой установки на территории Семиренковского месторождения ДТЭК "Нафтогаз" в Полтавской области. Компания "Белорусьнефть" начала бурение скважины №25 на Семиренковском газоконденсатном месторождении.
    УНИАН

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    Взрыв телефона в метро Лондона

    Пожар на фармакологическом заводе "Биофарма" в Белой Церкви Киевской области ликвидирован, сообщила во вторник пресс-служба ГСЧС.

    К тушению огня привлекались 82 человека и 18 единиц техники, пострадавших и травмированных нет.

    В Белой Церви жителей просят закрыть окна из-за пожара на фармацевтической фабрике Биофарма. Видео
    Видеоканал Kolibri PLfoot на Youtube
    Мощный пожар на фармзаводе под Киевом: людей призвали закрыть окна

    Пожар вспыхнул накануне вечером в отдельно стоящем одноэтажном производственно-складском здании площадью 12,5 тысячи квадратных метров, максимальная площадь пожара составляла около 5 тысяч квадратных метров.

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    Один человек получил незначительные травмы в результате инцидента на станции лондонского метро Tower Hill, сообщила РИА Новости представитель службы "скорой помощи".

    Представитель Британской транспортной полиции сообщила, что в метро взорвался от перегрева аккумулятор мобильного телефона. За этим последовала кратковременная эвакуация станции.

    "Одному пациенту мужского пола была оказана помощь. У него незначительные травмы руки. Больше никто не пострадал", — сказала она.

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