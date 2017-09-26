Фотоитоги 26 сентября: пожар на фармзаводе под Киевом и взрыв в метро Лондона

Пожар на фармакологическом заводе "Биофарма" в Белой Церкви Киевской области ликвидирован, сообщила во вторник пресс-служба ГСЧС.

К тушению огня привлекались 82 человека и 18 единиц техники, пострадавших и травмированных нет.

Пожар вспыхнул накануне вечером в отдельно стоящем одноэтажном производственно-складском здании площадью 12,5 тысячи квадратных метров, максимальная площадь пожара составляла около 5 тысяч квадратных метров.

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Один человек получил незначительные травмы в результате инцидента на станции лондонского метро Tower Hill, сообщила РИА Новости представитель службы "скорой помощи".

Представитель Британской транспортной полиции сообщила, что в метро взорвался от перегрева аккумулятор мобильного телефона. За этим последовала кратковременная эвакуация станции.

"Одному пациенту мужского пола была оказана помощь. У него незначительные травмы руки. Больше никто не пострадал", — сказала она.