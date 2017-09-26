Савченко с сестрой попала в аварию

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко попала в аварию на трассе Н-14 регионального значения между Кировоградской и Николаевской областями. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, основное назначение трассы — доставка зерновых из аграрных областей в порты Николаевской области.

"Фуры с прицепами идут с постоянным перегрузкам и разбивают дорогу. За дорогами уже давно никто не смотрит, что является преступным упущением "Укравтодора" и правительства Украины! Дорога в ужасном состоянии, что провоцирует много аварий", — отметила нардеп.

Надежда Савченко/Facebook Дорога, на которой произошло ДТП с участием Надежды и Веры Савченко, 26 сентября 2017

Савченко сообщила, что ехала по указанной трассе около 5:00 во вторник вместе с сестрой Верой и помощником Татьяной Проторченко. По словам парламентария, автомобиль попал в яму глубиной до капота, в результате чего Проторченко получила травму головы с глубоким рассечением, а сама нардеп — забой грудной клетки и шейного позвонка.

Надежда Савченко/Facebook, 26 сентября 2017

Это не первое ДТП, в которое попадает Савченко. Год назад, по словам очевидцев, водитель BMW пробил колесо и остановился для его замены. Сзади в этом же ряду остановился автомобиль, пассажиром которого была Савченко. В машину на полной скорости врезался виновник аварии, который оказался пьяным.