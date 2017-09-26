Порошенко - 52. Последний год президента в фото

Президенту Украины Петру Порошенко во вторник 26 сентября, исполняется 52 года. Ниже приводится биографическая справка.
Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болграде Одесской области.
В 1989 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского университета им. Т. Шевченко по специальности экономист-международник.
В 1989-1992 годах — аспирант-ассистент кафедры международных экономических отношений Киевского университета им. Т. Шевченко.
В 1990-1991 годах — заместитель генерального директора Объединения малых предприятий и предпринимателей "Республика".
В 1991-1993 годах — руководитель АО Биржевой дом "Украина".
В 1993-1998 годах — генеральный директор ЗАО "Украинский промышленно-инвестиционный концерн "Укрпроминвест", президент ОАО Завод "Ленинская кузня", председатель совета банка "Мря", председатель наблюдательного совета ОАО "Винницкая кондитерская фабрика".
В 1998-2002 годах — народный депутат Украины III созыва.
Входил в парламентскую фракцию объединенных социал-демократов, был членом политбюро Социал-демократической партии Украины (объединенной). В 2000 году оставил СДПУ(о) и создал собственную фракцию "Солидарность", а впоследствии — партию "Солидарность". Руководитель фракции "Солидарность" (2000-2002). В декабре 2001 года партия "Солидарность" вошла в избирательный блок Виктора Ющенко "Наша Украина", а Порошенко стал руководителем избирательного штаба блока.
В 2000-2004 годах — заместитель председателя совета Национального банка Украины.
В 2002-2005 годах — народный депутат Украины IV созыва. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.
В 2003 году Петр Порошенко учредил первый в Украине новостной телеканал — "5 канал", который в 2004 году стал рупором оппозиции.
В 2004 году Порошенко был одним из самых близких соратников Виктора Ющенко во время Оранжевой революции.
С февраля по сентябрь 2005 года возглавлял Совет национальной безопасности и обороны Украины.
В 2006 году был избран в парламент от блока "Наша Украина". Возглавлял комитет по вопросам финансов и банковской деятельности.
В 2007-2012 годах — председатель совета Национального банка Украины.
9 октября 2009 года был назначен на должность министра иностранных дел Украины.
11 марта 2010 года ушел в отставку вместе со всем правительством Юлии Тимошенко.
23 марта 2012 года Петр Порошенко указом президента Украины Виктора Януковича был назначен на должность министра экономического развития и торговли.
С декабря 2012 года — народный депутат Украины VII созыва, в парламент прошел самовыдвиженцем по одномандатному округу №12 в Винницкой области. Сопредседатель комитета по вопросам европейской интеграции. Внефракционный, беспартийный.
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В марте 2014 года Порошенко заявил, что намерен баллотироваться в президенты Украины. 31 марта 2014 года был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Украины как самовыдвиженец.
25 мая 2014 года на внеочередных выборах Петр Порошенко был избран президентом Украины. Его кандидатуру поддержали 54,7% избирателей. Он стал пятым и самым молодым президентом независимой Украины, вторым президентом в истории независимой Украины, избранным в первом туре голосования (впервые такой результат продемонстрировал первый президент Украины Леонид Кравчук в 1991 году).
Инаугурация состоялась 7 июня 2014 года.
Порошенко является автором монографии "Государственное управление корпоративными правами в Украине. Теория формирования правоотношений" и ряда научных публикаций. Соавтор учебника "Современные международные экономические отношения".
Заслуженный экономист Украины, кандидат юридических наук. Лауреат международной премии Пилипа Орлика, Государственной премии Украины в области науки и техники. Кавалер ордена "За заслуги" и степеней.
Порошенко входит в число самых богатых украинцев. В рейтинге Forbes "100 самых богатых людей Украины" за 2015 год Порошенко занимает восьмое место, его состояние оценивается в 750 миллионов долларов. Не так давно стал фигурантом громкого оффшорного скандала.
В числе его активов Roshen, Группа Агропродинвест, Днепровский крахмалопаточный комбинат, "Ленинская кузня", СОК "Монитор", ТРК "НБМ", продовольственная компания "Подолье".
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Декларированный доход Петра Порошенко за 2014 год составил около 369 миллионов гривен.
Петр Порошенко женат. Супруга — Марина Анатольевна Порошенко, по образованию врач. В семье четверо детей: сын Алексей (1985 года рождения), дочери Евгения и Александра (2000 года рождения) и сын Михаил (2001 года рождения).