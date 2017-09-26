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    Фотоленты

    Порошенко - 52. Последний год президента в фото

    (обновлено: )37
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Порошенко на встрече с украинскими участниками Игр Непокоренных
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки перед встречей в отеле «Палас» во время 72-й Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября 2017 года в Нью-Йорке
    Принц Гарри, Президент Украины Петр Порошенко, первая леди Марина Порошенко во время церемоний открытия Игр непокоренных в Торонто, Онтарио, 23 сентября 2017 года
    Президент Украины Петр Порошенко ждет обращения к 72-й Генеральной Ассамблее ООН 20 сентября 2017 года в ООН в Нью-Йорке
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
    Президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросам поддержания мира на 72-й Генеральной Ассамблее ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
    Визит Петра Порошенко в США
    Петр Порошенко на форуме YES
    Петр Порошенко и Егор Божок
    Петр Порошенко с супругой Мариной
    Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Украины Петр Порошенко в Киеве
    Президент Петр Порошенко на совещании по вопросам АТО в Краматорске
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Молебен за Украину в День Независимости в Софийском соборе
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    День Государственного Флага Украины 2017
    Президент Петр Порошенко
    Петр Порошенко с Глебом Хуртепой
    Полет Петра Порошенко на истребителе
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Петр Порошенко в среду приехал на границу Южной Осетии, чтобы поддержать Грузию
    Визит Петра Порошенко в Грузию: встреча с президентом Георгием Маргвелашвили
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Порошенко дал интервью телеканалам
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи
    Встреча президентов Украины и Литвы в Харькове
    Порошенко простился с Любомиром Гузаром
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Президент Петр Порошенко вместе с семье посетил пасхальную службу в Монастыре Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви,
    Петр Порошенко на Совете регионального развития
    Президент Украины Петр Порошенко
    Сенатор США Джон Маккейн, президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Петр Порошенко
    Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Киеве
    Порошенко с женой приняли участие в панихиде по писателю Олесю в Киеве
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Президент Петр Порошенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
    Президент Украины Петр Порошенко с семьей
    Президент Петр Порошенко
    Петр Порошенко на саммите Украина-ЕС в Брюсселе
    Визит Петра Порошенко в Словению
    День освобождения Украины от фашистов. Возложение цветов в Киеве
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Встреча нормандской четверки в Берлине
    Молитва за Украину в Софиевском соборе. Порошенко с супругой
    Годовщина четы Порошенко
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде
    Пресс-служба Администрации президента
    Порошенко на встрече с украинскими участниками Игр Непокоренных
    Порошенко на встрече с украинскими участниками "Игр Непокоренных"
    Пресс-служба Администрации президента
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки перед встречей в отеле «Палас» во время 72-й Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября 2017 года в Нью-Йорке
    Brendan Smialowski / AFP
    Принц Гарри, Президент Украины Петр Порошенко, первая леди Марина Порошенко во время церемоний открытия Игр непокоренных в Торонто, Онтарио, 23 сентября 2017 года
    Geoff Robins / AFP
    Президент Украины Петр Порошенко ждет обращения к 72-й Генеральной Ассамблее ООН 20 сентября 2017 года в ООН в Нью-Йорке
    ANGELA WEISS / AFP
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
    Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
    Facebook Петра Порошенко
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
    Скриншот с видео
    Президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросам поддержания мира на 72-й Генеральной Ассамблее ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
    REUTERS Shannon Stapleton
    Визит Петра Порошенко в США
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко на форуме YES
    Пресс-служба президента Украины
    Петр Порошенко и Егор Божок
    Петр Порошенко и Егор Божок.
    Президент Украины
    Петр Порошенко с супругой Мариной
    Петр Порошенко с супругой Мариной
    facebook.com/petroporoshenko
    Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Украины Петр Порошенко в Киеве
    Пресс-служба президента Украины
    Президент Петр Порошенко на совещании по вопросам АТО в Краматорске
    Президент Петр Порошенко на совещании по вопросам АТО в Краматорске
    Сайт президента Украины
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Молебен за Украину в День Независимости в Софийском соборе
    Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время молебна за Украину в День Независимости в Софийском соборе, в Киеве, 24 августа 2017 г.
    УНИАН
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    День Государственного Флага Украины 2017
    REUTERS Gleb Garanich
    Президент Петр Порошенко
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко с Глебом Хуртепой
    Петр Порошенко с Глебом Хуртепой
    Сайт президента Украины
    Полет Петра Порошенко на истребителе
    Полет Петра Порошенко на истребителе
    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Antikor.com.ua
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Петр Порошенко в среду приехал на границу Южной Осетии, чтобы поддержать Грузию
    Петр Порошенко в среду приехал на границу Южной Осетии, чтобы "поддержать Грузию".
    REUTERS Irakli Gedenidze
    Визит Петра Порошенко в Грузию: встреча с президентом Георгием Маргвелашвили
    Визит Петра Порошенко в Грузию: встреча с президентом Георгием Маргвелашвили.
    Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Саммит Украина-ЕС
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Украинское фото
    Украинское фото
    REUTERS Mykola Lazarenko
    Порошенко дал интервью телеканалам
    Порошенко дал интервью телеканалам
    Сайт президента Украины
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи.
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Встреча президентов Украины и Литвы в Харькове
    Порошенко простился с Любомиром Гузаром
    Порошенко простился с Любомиром Гузаром
    Сайт президента Украины
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Участие Порошенко в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий
    Сайт президента Украины
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Сайт президента Украины
    Президенты Украины и Беларуси посетили Чернобыльскую АЭС
    Gleb Garanich
    Президент Петр Порошенко вместе с семье посетил пасхальную службу в Монастыре Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви,
    Президент Петр Порошенко вместе с семье посетил пасхальную службу в Монастыре Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви,
    УНИАН
    Петр Порошенко на Совете регионального развития
    Петр Порошенко на Совете регионального развития
    Facebook Петра Порошенко
    Президент Украины Петр Порошенко
    Президент Украины Петр Порошенко.
    пресс-служба президента
    Сенатор США Джон Маккейн, президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Петр Порошенко
    Сенатор США Джон Маккейн, президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Украинское фото
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Киеве
    Президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Киеве.
    REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Порошенко с женой приняли участие в панихиде по писателю Олесю в Киеве
    Порошенко с женой приняли участие в панихиде по писателю Олесю в Киеве
    Сайт президента Украины
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    REUTERS/Gleb Garanich
    Президент Петр Порошенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
    Президент Петр Порошенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
    Пресс-служба президента Украины
    Президент Украины Петр Порошенко с семьей
    Президент Украины Петр Порошенко с семьей
    president.gov.ua
    Президент Петр Порошенко
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко на саммите Украина-ЕС в Брюсселе
    Петр Порошенко на саммите Украина-ЕС в Брюсселе.
    REUTERS Francois Lenoir
    Визит Петра Порошенко в Словению
    Визит Петра Порошенко в Словению
    Сайт президента Украины
    День освобождения Украины от фашистов. Возложение цветов в Киеве
    День освобождения Украины от фашистов. Возложение цветов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Обращение президента Украины Петра Порошенко относительно предложения Еврокомиссии о введении безвизового режима для украинских граждан в Киеве.
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Встреча нормандской четверки в Берлине
    Встреча "нормандской четверки" в Берлине
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Молитва за Украину в Софиевском соборе. Порошенко с супругой
    Молитва за Украину в Софиевском соборе. Порошенко с супругой
    УНИАН
    Годовщина четы Порошенко
    Годовщина четы Порошенко
    Петр Порошенко в Facebook

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    Порошенко и Трюдо во время встречи в Канаде

    Президенту Украины Петру Порошенко во вторник 26 сентября, исполняется 52 года. Ниже приводится биографическая справка. 

    Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болграде Одесской области.

    В 1989 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского университета им. Т. Шевченко по специальности экономист-международник.

    В 1989-1992 годах — аспирант-ассистент кафедры международных экономических отношений Киевского университета им. Т. Шевченко.

    В 1990-1991 годах — заместитель генерального директора Объединения малых предприятий и предпринимателей "Республика".

    В 1991-1993 годах — руководитель АО Биржевой дом "Украина".

    Петр Порошенко. Архивное фото
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    В 1993-1998 годах — генеральный директор ЗАО "Украинский промышленно-инвестиционный концерн "Укрпроминвест", президент ОАО Завод "Ленинская кузня", председатель совета банка "Мря", председатель наблюдательного совета ОАО "Винницкая кондитерская фабрика".

    В 1998-2002 годах — народный депутат Украины III созыва.

    Входил в парламентскую фракцию объединенных социал-демократов, был членом политбюро Социал-демократической партии Украины (объединенной). В 2000 году оставил СДПУ(о) и создал собственную фракцию "Солидарность", а впоследствии — партию "Солидарность". Руководитель фракции "Солидарность" (2000-2002). В декабре 2001 года партия "Солидарность" вошла в избирательный блок Виктора Ющенко "Наша Украина", а Порошенко стал руководителем избирательного штаба блока.

    В 2000-2004 годах — заместитель председателя совета Национального банка Украины.

    В 2002-2005 годах — народный депутат Украины IV созыва. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

    В 2003 году Петр Порошенко учредил первый в Украине новостной телеканал — "5 канал", который в 2004 году стал рупором оппозиции.

    В 2004 году Порошенко был одним из самых близких соратников Виктора Ющенко во время Оранжевой революции.

    С февраля по сентябрь 2005 года возглавлял Совет национальной безопасности и обороны Украины.

    В 2006 году был избран в парламент от блока "Наша Украина". Возглавлял комитет по вопросам финансов и банковской деятельности.

    В 2007-2012 годах — председатель совета Национального банка Украины.

    9 октября 2009 года был назначен на должность министра иностранных дел Украины.

    11 марта 2010 года ушел в отставку вместе со всем правительством Юлии Тимошенко.

    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    23 марта 2012 года Петр Порошенко указом президента Украины Виктора Януковича был назначен на должность министра экономического развития и торговли.

    С декабря 2012 года — народный депутат Украины VII созыва, в парламент прошел самовыдвиженцем по одномандатному округу №12 в Винницкой области. Сопредседатель комитета по вопросам европейской интеграции. Внефракционный, беспартийный.

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    В марте 2014 года Порошенко заявил, что намерен баллотироваться в президенты Украины. 31 марта 2014 года был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Украины как самовыдвиженец.

    25 мая 2014 года на внеочередных выборах Петр Порошенко был избран президентом Украины. Его кандидатуру поддержали 54,7% избирателей. Он стал пятым и самым молодым президентом независимой Украины, вторым президентом в истории независимой Украины, избранным в первом туре голосования (впервые такой результат продемонстрировал первый президент Украины Леонид Кравчук в 1991 году).

    Инаугурация состоялась 7 июня 2014 года. 

    Порошенко является автором монографии "Государственное управление корпоративными правами в Украине. Теория формирования правоотношений" и ряда научных публикаций. Соавтор учебника "Современные международные экономические отношения".

    Заслуженный экономист Украины, кандидат юридических наук. Лауреат международной премии Пилипа Орлика, Государственной премии Украины в области науки и техники. Кавалер ордена "За заслуги" и степеней.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Второй срок. Порошенко и технический кандидат

    Порошенко входит в число самых богатых украинцев. В рейтинге Forbes "100 самых богатых людей Украины" за 2015 год Порошенко занимает восьмое место, его состояние оценивается в 750 миллионов долларов. Не так давно стал фигурантом громкого оффшорного скандала.

    В числе его активов Roshen, Группа Агропродинвест, Днепровский крахмалопаточный комбинат, "Ленинская кузня", СОК "Монитор", ТРК "НБМ", продовольственная компания "Подолье".

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    Декларированный доход Петра Порошенко за 2014 год составил около 369 миллионов гривен.

    Петр Порошенко женат. Супруга — Марина Анатольевна Порошенко, по образованию врач. В семье четверо детей: сын Алексей (1985 года рождения), дочери Евгения и Александра (2000 года рождения) и сын Михаил (2001 года рождения).

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