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    Портнов: Порошенко вытер ноги о грузинских коллег

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    В действиях президента в отношении грузинских коллег нет ничего необычного: взять обязательства, дать обещания, втянуть партнёра в реализацию своих интересов, а потом обмануть и публично вытереть о него ноги, отмечает юрист Андрей Портнов.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    РИА Новости Украина

    В вопросе лишенного украинского гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили остался недосказанным один важный момент. На этом акцентирует внимание юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

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    Этот момент — "использование втёмную украинским Президентом своих грузинских коллег".

    "Напомню, что после визита Президента Украины в Грузию, грузинские власти направили в Украину запрос об экстрадиции ее бывшего Президента. Думаю, всем понятно, что эти действия были итогом совместных усилий и Грузия выполнила свою часть подковерной договорённости, направив новый запрос после отказов на два предыдущих", — считает юрист.

    Но потом, продолжает он, "украинские власти, использовав Грузию для блефа и внутренних манипуляций, публично отказали грузинским властям в экстрадиции Саакашвили после поражения ему на государственной границе".

    "Хотя, здесь в действиях украинского Президента нет ничего необычного. Все стационарно — взять обязательства, дать обещания, втянуть партнёра в реализацию своих интересов, воспользоваться его возможностями, а потом обмануть и публично вытереть о него ноги", — подытожил Портнов.

    Скриншот из Facebook

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    Напомним, Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.

    Полиция возбудила дело по пяти статьям, сам политик утверждает, что закона не нарушал. Суд признал его виновным в неправомерном пересечении границы и оштрафовал на 3400 гривен.

    Саакашвили заявил, что намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Политик пообещал жить на Украине до "полной победы народа".

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