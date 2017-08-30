Война-войной, а бизнес есть бизнес. Ищем 76 компаний Порошенко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

За годы президентства Петр Порошенко так и не выполнил своего самого громкого обещания – продать бизнес, хотя разговоры об этом велись еще с 2014 года.

"Если меня изберут, я продам концерн "Рошен". Как президент Украины, я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии страны", — говорил Порошенко в апреле 2014 года.

Однако, несмотря на войну и кризис, бизнес президента процветает. Корпорация Roshen уверенно монополизирует рынок кондитерки, приумножая активы. Так, за последние два года Roshen открыл представительства в Польше, Литве, Венгрии, Болгарии, Румынии, Греции, а прибыль корпорации держится на уровне $800 млн.

Как писали СМИ, Порошенко является владельцем активов стоимостью 1,3 млрд долларов. По данным Forbes-Украина, за 2015 год украинский президент увеличил собственный капитал более чем на 100 миллионов долларов!

Впрочем, заняв высший пост в государстве, где Конституция Украины не позволяет президенту заниматься предпринимательской деятельностью, Порошенко заверил, что сейчас у него уже нет контроля над корпорацией Roshen — эти права он передал группе Rothschild.

Однако кондитерская отрасль далеко не единственный бизнес, на который распространяются интересы президента.

Как писали СМИ, Порошенко владеет акциями завода "Ленинская кузница" и Севастопольского морского завода, несколькими продовольственными компаниями. Среди бизнеса также предприятия по производству стекла и крахмала, страховая компания, Международный инвестиционный банк. В медиасфере, кроме 5 телеканала — еще несколько телерадиокомпаний в Киеве, Одессе, Дрогобыче.

Пока не удалось продать ничего. Петр Порошенко говорит, что не имеет времени и возможности этим заниматься.

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В частности, на крупнейшую кондитерскую корпорацию Украины засматривались турецкие, швейцарские, российские кондитеры. Однако спустя два года ответственный за продажу партнер компании ICU Макар Пасенюк заявил, что из-за нестабильной ситуации в Украине покупателей просто нет. Но, как оказалось, камнем преткновения стал вопрос о цене.

В то же время в "панамском досье", опубликованном в апреле 2016 года, было указано, что Порошенко основал три офшора для реструктуризации Roshen, причем тогда он уже был главой Украины. Тогда эта информация стала причиной громкого политического скандала.

Не "Рошеном" единым

Вместе с тем, на днях выяснилось, что Порошенко является одним из крупнейших владельцев бизнеса в стране: ему принадлежат аж 76 украинских компаний.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

Кроме кондитерского бизнеса президент Украины является конечным бенефициаром в ряде промышленных объектов в Киеве и области, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Винницкой, Полтавской областях.

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Президенту принадлежат десятки фирм: от аграрных до медийных. И прибыль президента растет из года в год. Так в начале 2017 года Порошенко задекларировал активов на $4,7 миллиона.

"Среди владельцев, крупнейших по количеству компаний, — Ринат Ахметов (303 компании), Петр Порошенко (76), Дмитрий Фирташ (72) и Игорь Коломойский (45)", — отмечается в опубликованных на сайте сведениях.

Как сообщает сервис мониторинга OpenDataBot, во владении у президента:

ТОВ "АВАНГАРД-ГРАНД", ТОВ "РОШЕН-ДНІПРО", ТОВ "РОШЕН-ХАРКІВ", ТОВ "РОШЕН-ХЕРСОН", ТОВ "РОШЕН-ЗОДІАК", ТОВ "РОШЕН-ВОЛИНЬ", ТОВ "КРАЇНА-МЕДАСИСТАНС", ТОВ "РОШЕН-ЛЬВІВ", ТОВ "РОШЕН ПЛЮС", ТОВ "МІЛК ТРАНС", ТОВ "ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА", ТОВ "РОШЕН ДЕ ЛЮКС", ТОВ "РОШЕН СВІТ", ТОВ "МЕДСЕРВІС-ПЛЮС", ТОВ "КРАЇНА-АСИСТАНС", ДП "ТРК" НБМ — ЗАПОРІЖЖЯ", "ЗАВОД КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ", ТОВ "БРАССІКА-2010", ПАТ "СК "КАЛИНА", ПАТ "МІБ", ТОВ "РІЛЕЙБЛ", ТОВ "ПРАВОБЕРЕЖНЕ", ТОВ ТБ "КЕНДІ", ТОВ "КИЇВГЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ", ТОВ "МАКСИМУМ ТВ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК", ТОВ "БК "РОШЕН", ТОВ "МАКСИМУМ ТВ-КИЇВ", ТОВ "ВКХП № 2", ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ", ТОВ "ПІСКІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" ТОВ "ПЗС, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРКОРН", ПАТ ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ", ТОВ "МАС — АГРО", ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ", ПРАТ "ІНТЕРКОРН", ТОВ АГРОФІРМА "ІВАНКІВЦІ", ТОВ "РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЦЕНТР "ПЛЮС", ТОВ "ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ", ТОВ "УПІ-АГРО", ТОВ АГРОФІРМА ДНІПРОАГРОЛАН", ТОВ "КОНДИТЕР-ТРАНС", ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ-ТРЕЙД", ПП ВКФ "ДЕЛЬТА", ТОВ " СОК "ЛІТО-2000", ТОВ "СОК "МОНІТОР", ТОВ "ТД "КРАХМАЛОПРОДУКТ", ДП "БК" ПРАТ "ЗАВОД "КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ", ДП "ГУЛІВЕР", ТОВ "ТРК "ЕКСПРЕС-ІНФОРМ", ДП "КК "РОШЕН", ДП "ІЗЮМІНКА", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "НБМ", ТОВ "РОШЕН ЕКСКЛЮЗИВ", БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД Порошенка, ПАТ "СК "КРАЇНА", ТОВ "ФІРМА "ЕКРАН", ТОВ "ПРОГРЕС-НТ", ПРАТ "ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РП "АГРОМАШ", ПРАТ "КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД", ПРАТ "УКРОПТБАКАЛІЯ", ПРАТ "РІЕЛЕКСПЕРТ", ПРАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ", ПАТ "ВМЗ "РОШЕН", ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК", ПРАТ КРКФ "РОШЕН", ПРАТ "КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН", ПАТ "МКФ "РОШЕН", ПРАТ "ВКФ", ПРАТ "КЗЕК".

По материалам из открытых источников интернет