"Они же дети – 2". Долги и второй срок Петра Порошенко

Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

Итак, свершилось. 19 сентября, наконец, хотя и косвенно, прояснились собственные планы президента Петра Порошенко относительно его политического будущего. Он-таки пойдет на второй президентский срок. И, более того, он уверен, что выиграет выборы. Именно с этой целью Порошенко решил немного почистить финансовые конюшни, которые сам же, как бы это помягче выразиться, старательно заполнял в течение трех лет своего первого, то есть нынешнего президентского срока. Порошенко решил, в преддверие второго срока, начать возвращать долги Украины международным кредиторам.

Тех, кто думает, что Порошенко заботится о нации, стране и финансовом благополучии Украины, вынужден разочаровать.

Долги Украины в результате финансовой чистки, которую с прицелом на будущее начал украинский президент сегодня, на самом деле многократно вырастут. Только отдавать их будет уже не "Порошенко 2.0", и не его команда, а будущие поколения украинцев.

А придумал эту схему экс-премьер Яценюк.

Как Яценюк почти всех почти обманул

А началась эта история чуть более двух лет назад с премьера Яценюка.

Тогда, летом 2015 года, бывший в то время премьер-министром Украины Арсений Яценюк озаботился тем, чтобы как-то хитро вывернуться и не отдавать государственные долги Украины международным кредиторам. Денег в казне не было. Промышленность, как и сегодня, деградировала, а долги росли. Их только внешним кредиторам насчитывалось более 40 млрд долларов.

Вот и решил Арсений Яценюк вместе с министром финансов Украины Натальей Яресько провернуть хитрую схему отсрочки выплаты долгов.

Тут надо особо отметить роль в этой почти детективной истории Натальи Яресько.

Дело в том, что министр финансов Украины была на самом деле только по фамилии и происхождению украинкой, а на самом деле — гражданкой США из штата Иллинойс, одно время она даже работала в Госдепе США, потом в различных государственных и негосударственных учреждениях и фондах, имевших отношение к финансированию деятельности различных организаций на территории бывшего СССР. И потому в силу своей, как это принято говорить, "трудовой биографии" имела отношение к специфическим финансовым кругам США.

К моменту, когда Яценюк и Яресько начали придумывать схему ухода от долгов, основных кредиторов Украины было пять, однако главным из них была тогда и является по сей день финансовая компания из США Franklin Templeton. По информации агентства Bloomberg, за этой компанией стоит семейство Ротшильдов.

Тогда же управляющий директор французского подразделения группы Rothschild & Cie Джованни Сальветти заявил, что его "компания предложила создать комитет владельцев еврооблигаций Украины".

И вот именно с этим объединением (комитетом) кредиторов, чьи интересы представляла компания Franklin Templeton и провели тогда переговоры Яценюк и прекрасно разбирающаяся в этих финансовых хитросплетениях Яресько. В результате было достигнуто следующее соглашение:

— во-первых, 20 процентов долга Украины Franklin Templeton списали;

— во-вторых, выплату оставшихся 80 процентов Украина должна была начать в 2019 году и выплачивать их в течение последующих пяти лет;

— в-третьих, почти все остальные кредиторы согласились об отсрочке выплат на тех же условиях.

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Почти, но не все. Но об этом чуть позже

Рукотворная буря в стакане ледяной воды

Достигнутые с кредиторами договоренности вызвали бурю положительных эмоций в Украине. В местных СМИ повсеместно пошли восторженные отклики и резюме. Яценюк блистал на различных конференциях в качестве победителя и смелого и блестящего финансиста-переговорщика. Пошли даже слухи, что он может получить за достигнутые результаты звание Героя Украины из рук президента…

Но не получил. Возможно потому, что стали всплывать детали.

Во-первых, оказалось, что договор об отсрочке платежа секретный и ознакомиться со всеми его приложениями украинской общественности не представляется возможным. И никто почему-то не дает.

Во-вторых, из той части, которая все же стала известна экспертам, выяснилось, что процент по выплате долга вырос по сравнению с первоначальными цифрами. Более того, будущее погашение кредитов напрямую оказалось связано с ростом ВВП Украины.

То есть при росте ВВП растут и проценты. И по подсчету украинских независимых экспертов, проливших ледяной дождь на общественность страны, заняв у западных инвесторов 40 миллиардов долларов, Украина со всем ее населением в ближайшие десятилетия должна будет вернуть 100.

То есть списание 20-ти процентов долга было всего лишь своеобразной пиар-акцией, на которую пошли кредиторы по просьбе премьера и министра финансов Украины. Потому что вернуть надо будет не 80 процентов долга и даже не 100, а более 200…

В-третьих, выяснилась еще одна характерная деталь, правда уже после отставки Яценюка и Яресько. Которая на фоне предстоящих Украине выплат долгов выглядит, конечно, мелочью, но уж больно характерной. Оказывается, затевая переговоры по отсрочке долга, Яценюк с помощью госпожи Яресько нанял в США лоббистскую компанию, которая полученные результаты переговоров с кредиторами представила через СМИ США как полную и необыкновенно выгодную для Украины победу правительства страны. Чего, конечно, не было. И вот лоббистам Яценюк заплатил несколько сотен тысяч долларов из государственного бюджета. То есть и обманули народ Украины Яценюк и Яресько за его собственные, то есть народа, бюджетные средства.

А теперь о тех кредиторах, которые не пошли на эту обманную и чудовищную по своей бандитской логике сделку.

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На это не согласился единственный кредитор – Россия. И потребовала рассчитаться в соответствии с ранее обговоренными сроками.

Ну, с этой задачей Яценюк и Яресько под руководством Петра Порошенко решили справиться другими, политическими путями.

Долг Украины перед Россией был назван "взяткой Януковичу, полученной от Путина" и на этом якобы основании Украина вообще отказывается этот долг возвращать. Разбирательство по этому поводу идет в настоящее время в международных судебных инстанциях. И кредит, конечно, будет возвращен, поскольку, как утверждает бывший руководитель правительства Украины Сергей Арбузов, был оформлен по всем международным правилам и при соответствующих международных гарантиях.

И, кстати, штрафные санкции по этому долгу тоже растут. Хотя и не достигают тех чудовищных размеров, по которым западные кредиторы предполагают обирать Украины ближайшие 10-15 лет.

Как дважды войти в одну и ту же финансовую реку

А теперь, когда мы выяснили, как Яценюк на деньги налогоплательщиков обманывал население Украины, вернемся к Порошенко.

Древняя мудрость гласит, что дважды нельзя войти в одну и ту же реку. Ведь всё течет и всё изменяется.

Но не в Украине и не для Порошенко.

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Слухи о том, что Петр Порошенко собирается идти на второй президентский срок, ходили давно, но без явственного и документального подтверждения.

Да и у экспертов были сомнения. В том числе и потому, что как раз на начало предполагаемого второго срока президентства Порошенко – 2019 и 2020 годы — приходится и начало погашения долгов компании Franklin Templeton и другим кредиторам, согласившимся на реструктуризацию долгов.

Но Петр Порошенко решил этот вопрос урегулировать как раз по формуле Яценюка-Яресько. Войти так сказать второй раз в ту же реку, где уже искупались бывшие премьер и министр финансов.

На этот раз схема выглядит следующим образом. Те долги, которые надо будет гасить в 2019 и 2020 году, Украина погасит уже сегодня, то есть в 2017. Денег для этого, судя по всему, нет, поэтому власти Украины выпускают на сумму будущего долга евробонды, которые предполагают продать новым, а может быть, и тем же самым кредиторам. Сейчас в обращении находятся долговые бумаги этих выпусков на $1,822 млрд и $1,779 млрд соответственно. Украина готова приобрести все предъявленные к выкупу бумаги выпуска-2019 и часть выпуска-2020 за счет новых долгов.

В задачке спрашивается: в чем тут интерес кредиторов? То есть, зачем им менять прошлые долги Украины на будущие?

В том-то и штука, что прошлые кредиты Украина брала под гарантии США под 1,471%. А ныне берет уже под 7,5%. То есть, будет выплачивать за них проценты почти в 6 раз выше, чем сегодня.

Но фокус в том, что выплата этих нынешних новых долгов будет осуществляться Украиной в 2031-2032 годах. То есть, через 14-15 лет, когда сам Порошенко будет всего лишь пенсионером республиканского значения…

Иными словами, за сегодняшние долги Петра Порошенко и его команды в будущем будут расплачиваться сегодняшние студенты и школьники — дети, которым нынешний президент оставляет долги и обязательства.