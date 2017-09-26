Решмедилова: вниманию Порошенко - статьи об украинской коррупции в СМИ США

РИА Новости Украина

Белый дом передает сигналы украинскому политикуму не только устами президента Дональда Трампа, но и на страницах передовых американских средств массовой информации, уверена политолог Александра Решмедилова. Такое мнение она выразила на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, на днях на сайте The Hill, "а его читают практически все американские конгрессмены, сенаторы и работники Белого дома, появилась статья республиканца Марка Пфайфла, который занимал пост заместителя советника по национальной безопасности президента Джорджа Буша".

"Автор был возмущен вопиющей коррупцией в Украине. Он считает, что коррупция делает Украину слабее и отпугивает инвесторов. Примечательно, что эта статья появилась за несколько часов до встречи Порошенко и Трампа. Понятно, что адресована она была в первую очередь украинскому президенту, а во вторую политическим силам, которые его поддерживают", – заявила Решмедилова.

При этом республиканцы еще летом предупреждали Порошенко, что покрывать незаконные дела олигархов – чревато последствиями, сообщила политолог.

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"По информации Пфайфла, активно Александр Грановский помогает Дмитрию Фирташу решать юридические вопросы. Поэтому следующими на скамье подсудимых вслед за Фирташем могут оказаться народный депутат из ближайшего окружения гаранта Александр Грановский и небезызвестный Иван Фурсин. Сигнал из Вашингтона более чем четкий…", – резюмировала эксперт.