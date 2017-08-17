Активизация Банковой и второй срок ПАП

Дмитрий Дзыговбродский, для РИА Новости Украина

Активная и в некоторой степени бестолковая политическая деятельность Банковой и лично Порошенко усиливается с каждым месяцем. На самом деле, Петр Алексеевич уже начал президентскую гонку.

Порой кажется, что Петр Порошенко регулярно читает Льюиса Кэролла, а именно "Алису в Зазеркалье":

— У нас, когда долго бежишь, непременно попадаешь в другое место.

- Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее.

Вот уже появился технический, но неимоверно активный и творческий кандидат Вадим Рабинович, который устроил бушующее море скандалов, интриг и расследований в стане оппозиции. И всем понятно, что по легким намекам и советам Банковой Вадим Зиновьевич еще покажет мастер-класс. Куда Вадима Рабиновича унесет политическое вдохновение — и куда он поведет своих поклонников и избирателей? Да хоть в пустыню на 40 лет, лишь бы в 2019 году на президентских выборах никто не помешал Порошенко уже в первом туре доказать свое превосходство.

Хотя уже ходят слухи, что действо это, по просьбе иностранных гостей и советников, будет "расширено и углублено" – до второго тура. И если конкурентом будет Тимошенко — она начнет играть всерьез. А всем известна "мечта жизни" Юлии Владимировны — ухватить гетманскую булаву, да с президентского кресла "вспомнить все". И всем.

Пока до окончания президентского срока еще далеко, благосостояние растет, жена Марина Порошенко счастливо улыбается – основания этому есть.

"Forbes" высоко оценил профессиональные и финансовые способности Петра Алексеевича в 2016 году. Состояние президента Украины оценено в 858 млн. долларов. Причем за последний год оно выросло на 100 млн долларов. И это только официальные данные. Кроме этого Петр Алексеевич владеет корпорацией Roshen, которую передал в "слепой траст", также у него в активах Международный инвестиционный банк, холдинг "Укрпроминвест-Агро". И не забываем про более мелкие, но не менее приятные активы в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслях.

И конечно, без чего не может обойтись на один настоящий олигарх в Украине — это СМИ. Петр Порошенко владеет несколькими национальными и региональными телерадиокомпаниями.

Но конкуренты подпирают, а "наследники" откровенно затачивают колюще-режущее, не переставая улыбаться на приемах.

Так что только бежать вперед в два раза быстрее, чтобы остаться на том же самом месте. А желательно бежать еще чуть-чуть быстрее.

От Одессы до Парижа

В этом году президент Украины необычно регионально активен. С начала года Порошенко успел совершить 14 региональных поездок, причем Одесскую область он за восемь месяцев посетил трижды. Что демонстрирует особое внимание Порошенко к этому региону, а заодно высокую независимость и несговорчивость одесских элит. Регион заставляет президента договариваться напрямую и лично — слишком уж важен выход к морю, а также ряд "белых" и "серых" финансовых потоков, проходящих через Одессу с незапамятных времен.

Кроме того, Петр Порошенко побывал в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Харьковской (два раза), Волынской, Закарпатской, Сумской, Львовской и Тернопольской областях.

Понятно, что президент уже заранее начинает переговоры с региональными элитами по поводу их поддержки на грядущих президентских выборах.

Не менее показательны внутренние путешествия премьер-министра Гройсмана. Как часть команды Порошенко, он дополняет переговоры и усиливает контакты с элитами в менее значимых регионах.

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Кроме того, Порошенко, разумеется, рассчитывает на поддержку заграницей. Несмотря на то, что объективно он провалил все реформы и задания, которые ему давали США и Европа, а заодно крайне осложнил отношения с администрацией Дональда Трампа, президент Украины не отчаивается.

Похоже, что Порошенко делает основную ставку на Европу. Не зря из 18 заграничных поездок в 2017 году целых три были в Германию (январь, февраль, май), и три раза президент Украины посетил Францию (май, июнь, июль).

Летал он туда все с теми же рассказами о том, что Украина защищает Европу от России. И только он лично, Петр Алексеевич Порошенко, как главнокомандующий и президент способен справиться с таким неимоверно важным стратегическим оборонительным валом, который стоит прямо за нерушимой "стеной Яценюка". Галантерейщик и кардинал готовы спасти Европу!

Не забывает Петр Порошенко и о внутреннем имидже, неумело копируя действия президента соседнего государства. Иным аттракционные "покатушки" на самолете Миг-29, истребителе 40-й бригады тактической авиации, не назовешь.

Если это было послание Европе, то она его явно не поняла — разве что узнала, что у Украины еще осталась авиация. Если это было послание внутриполитическое, то коллеги и конкуренты только пожали плечами. Перформансы того же Ляшко с вилами намного более артистичны и понятнее простому народу. Да даже порядком уже поднадоевшие Femen вызвали бы намного более активную реакцию в СМИ и социальных сетях. В общем, авиационное топливо спалил, а эффекта нуль.

Но Банковая не отчаивается. Впереди много инсталляций, перформансов и массово-затейных мероприятий. Потому что многочисленные чиновники прекрасно понимают, что вслед за сюзереном они сами посыплются из уютных кресел. Новый президент приведет новых вассалов и точно не будет церемониться со старой командой.

Олигархи Украины давно уже сделали правильные выводы, наблюдая за судьбой Фирташа и Лазаренко. Пока есть государство, пока украинские олигархи при власти, их не трогают, у них есть функция. Как только они выпадают из власти, то для европейских и американских элит они становятся обычными бандитами с постсоветского пространства, пусть и богатыми бандитами. Так что нахождение у власти — это единственная возможность гарантировать сохранность активов не только со стороны внутриукраинских конкурентов, но и со стороны мировых элит.

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И жизнь, и благосостояние Порошенко тесно связаны с его политическим успехом и сохранением должности президента. Потому что иначе… Все ждут. Смотрят и ждут. А Петр Алексеевич очень хорошо чувствует эти голодные взгляды коллег.

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