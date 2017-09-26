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    Порошенко: Россия не может участвовать в миротворческой миссии в Украине

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (164)

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    Президент Петр Порошенко заявил, что если Россия наложит вето на решение Совета безопасности ООН о введении миротворческих сил в Донбасс, то Киев обратится в Международный суд ООН.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Россия не может участвовать в миротворческой миссии в Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью канадскому телеканалу CBC.

    Президент Украины Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН. Архивное фото
    Facebook Петра Порошенко
    Миротворцы на Донбассе: вам быть или не быть?

    "Абсолютно невозможно, чтобы Россия участвовала в миротворческой миссии, потому что Россия является стороной в конфликте", — заявил Порошенко.

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    Президент заявил, что предложение России о введении миротворческой миссии в Донбасс неприемлемо, потому что "Россия хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

    Он добавил, что если Россия наложит вето на решение Совбеза ООН о введении миротворческих сил в Донбасс, то Украина обратится в Международный суд ООН.

    Порошенко также назвал "очень важным", чтобы Канада была частью возможной миротворческой миссии ООН в Украине, чтобы помочь завершить вооруженный конфликт в стране.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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