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    Киев

    В Киеве горит детсад, прогремел взрыв

    (обновлено: )29710
    По данным соцсетей, горит недостроенный детский сад, во время пожара произошел взрыв. К месту событий прибыли медики скорой помощи. Возле здания припаркованы автомобили.
    Пожар в детсаду в Киеве, 26 сентября 2017
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Недостроенный детский сад горит на улице Клавдиевской, 36 в Киеве, прогремел взрыв.

    "ЧП в Киеве, сейчас. Улица Клавдиевская, 36. Горит недостроенный детский сад. Во время пожара произошёл взрыв. Уже сгорела значительная часть забора. Рядом припаркованы авто", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

    dtp.kiev.ua/Facebook, 26 сентября 2017

    К месту событий прибыли медики скорой помощи.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    Пожар в детсаду в Киеве, 26 сентября 2017

    Накануне в Киевской области произошел масштабный пожар — горел фармацевтический завод "Биофарма" в Белой Церкви. Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

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