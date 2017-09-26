В Киеве горит детсад, прогремел взрыв

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Недостроенный детский сад горит на улице Клавдиевской, 36 в Киеве, прогремел взрыв.

"ЧП в Киеве, сейчас. Улица Клавдиевская, 36. Горит недостроенный детский сад. Во время пожара произошёл взрыв. Уже сгорела значительная часть забора. Рядом припаркованы авто", — сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

dtp.kiev.ua/Facebook, 26 сентября 2017

К месту событий прибыли медики скорой помощи.

facebook.com/dtp.kiev.ua Пожар в детсаду в Киеве, 26 сентября 2017

Накануне в Киевской области произошел масштабный пожар — горел фармацевтический завод "Биофарма" в Белой Церкви. Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет.