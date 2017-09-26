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    В Совете Европы отреагировали на закон об образовании

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    Реформа образования: необратимые последствия (111)

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    Пресс-секретарь генсека Совета Европы подчеркнул, что "языки меньшинств нужно уважать". В СЕ "разочарованы тем, что закон о языке в Украине принят без консультаций с нами", добавил он.
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Совет Европы разочарован тем, что закон об образовании в Украине принят без консультаций со Страсбургом, сообщил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

    Ранее в Украине приняли новый закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

    Как сообщил пресс-секретарь генсека СЕ в своём аккаунте в Twitter, в Совете Европы "разочарованы тем, что закон о языке в Украине принят без консультаций с нами".

    "Языки меньшинств нужно уважать", — отметил он.

    Daniel Holtgen@CoESpokesperson

    В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что подписанный президентом Украины закон об образовании вызывает озабоченность у ряда стран-соседей Украины, в частности у РФ, поскольку в Кремле не считают некоторые положения этого нормативного акта удачными и современными.

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