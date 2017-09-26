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    "Там где ты, там везде успех и победа". Семья поздравила Порошенко с днем рождения

    (обновлено: )264013
    Во вторник глава украинского государства Петр Порошенко отмечает день рождения. Семья президента записала в честь его праздника оригинально поздравление.
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    "Он вошел в историю Украины как президент, который распахнул двери в страны Евросоюза. Он стал первым главой государства, который объединил весь цивилизованный мир вокруг защиты Украины. Он начал реформы, на которые не осмеливался ни один политик за все годы независимости. Служить своей стране, быть верным идеалам Революции достоинства и верить в европейское будущее своей страны – вот так коротко можно охарактеризовать жизнь Петра Порошенко. Сегодня пятый президент Украины отмечает свой 52-й день рождения", — сказала супруга президента.

    В ролике президента так же поздравили и его дети.

    25 мая 2014 года на внеочередных выборах Петр Порошенко был избран президентом Украины. Его кандидатуру поддержали 54,7% избирателей. Он стал пятым и самым молодым президентом независимой Украины, вторым президентом в истории независимой Украины, избранным в первом туре голосования (впервые такой результат продемонстрировал первый президент Украины Леонид Кравчук в 1991 году).

    В начале торжественной инаугурации, когда Петр Порошенко проходил по красной дорожке в Верховную Раду, один из солдат почетного караула уронил оружие.

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