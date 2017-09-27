Пожар на складе под Винницей: эвакуированы почти 28 тыс человек

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Около 28 тысяч человек были эвакуированы в Винницкой области, где спасатели до сих пор не могут потушить пожар на складе с боеприпасами, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"По состоянию на 03.15 ч. уже эвакуировано около 28 000 человек 8000 из которых — с помощью транспорта, предоставленного местными властями", — говорится в опубликованном в среду утром сообщении.

Как отмечается, на службе по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории области находятся почти три тысячи правоохранителей. По состоянию на 03.00 ночи информация о пострадавших в результате взрывов в полицию не поступала. Полиция и Нацгвардия обеспечивают общественную безопасность и порядок, а также защиту от мародеров имущества эвакуированных жителей г. Калиновка и близлежащих сел.

С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на месте развернул свою деятельность Ситуационный центр областной полиции.

"К охране общественной безопасности и порядка на территории области привлечено более 2800 сотрудников полиции. В непосредственной близости от места взрыва несут службу 70 работников Калиновского отдела полиции, 100 работников аппарата полиции Винницкой, 60 патрульных полицейских, 40 человек областного управления полиции охраны", — добавили в пресс-службе.

Полиция также организовала работу 46 блокпостов — для перекрытия всех выездов с территории области. В частности, закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир — Могилев-Подольский. Кроме того, закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко — Калиновка регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а также движение воздушного транспорта — в радиусе 50 км от центра с. Калиновка.