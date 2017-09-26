Нокаут в Киевском облсовете. Появились подробности драки

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Депутата Киевского областного совета от "Батькивщины" Владислава Хахулина госпитализировали после драки во время заседания. Об этом "Украинской правде" сообщили депутаты облсовета.

В свою очередь Виталий Карлюк (БПП) заявил, что не планировал нокаутировать коллегу, а ударил инстинктивно, потому что "эмоции зашкаливали".

Он сообщил, что пошел блокировать президиум, так как "терпение лопнуло".

Читайте также: Неделя Верховной Рады. Вместо работы – драки

"Конфликт между БПП и" Батькивщиной", который имеет большинство в совете, возник давно, еще весной, потому что" Батькивщина" отказывается поддерживать наши проекты решений. (…) Сегодня заседание переносили несколько раз. Наконец, Старикова (председатель Киевского облсовета Анна Старикова — Ред.) пришла и говорит, что голосуем за повестку дня. А мы:" Как же наши вопросы?". Мы начинаем блокировать трибуну", — сообщил депутат изданию.

Олег Кищук/Facebook Пострадавший депутат Владислав Хахулин после драки в Киевском облсовете 26 сентября 2017

По словам Карлюка, Старикова его толкнула. "Здесь я боковым зрением вижу, что на меня бежит какой-то человек, агрессивно настроенный, поскольку я очень долгое время занимался спортом, у меня сработал инстинкт самосохранения. Я понимаю, что не прав, но эмоции зашкаливали", — сказал депутат.

При этом он добавил, что переживает за здоровье коллеги, информация о переломе челюсти и сотрясении мозга не подтверждена.

"Только что говорил с врачами. Сейчас его отправляют на МРТ и КТ, глубокое обследование, диагноз будет через час", — сказал Карлюк.

Ранее сообщалось, что в ходе драки в облсовете пострадал один депутат.