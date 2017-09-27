Личный состав горящего под Винницей арсенала спрятался в укрытиях

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. На складах боеприпасов Вооруженных сил Украины близ пгт Калиновка в Винницкой области продолжается проведение мероприятий по локализации пожара, выполняется тушения очагов возгорания и разведка территории арсенала, сообщает пресс-служба генерального штаба ВСУ.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

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"Для локализации пожара от воинской части привлечены пожарные танки и пожарные автомобили. К месту происшествия направлена дополнительная спецтехника. Также привлечены пожарная техника от ГСЧС и пожарный поезд железнодорожной станции "Калиновка" от "Укрзализныци". В готовности к применению находятся два пожарных поезда на ст. "Винница", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе уточнили, что воинскую часть, на территории которой произошло ЧП, обесточили.

"Личный состав арсенала находится в укрытиях. В течение ночи эвакуированы почти 22 000 гражданских лиц и около 500 семей военнослужащих", — добавили в ГШ ВСУ.

Как сообщалось, Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.