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    Личный состав горящего под Винницей арсенала спрятался в укрытиях

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (19)

    (обновлено: )31830
    По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, из района ЧС "в течение ночи эвакуированы почти 22 000 гражданских лиц и около 500 семей военнослужащих".
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке под Винницей
    @politicalpartynationalcorps

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. На складах боеприпасов Вооруженных сил Украины близ пгт Калиновка в Винницкой области продолжается проведение мероприятий по локализации пожара, выполняется тушения очагов возгорания и разведка территории арсенала, сообщает пресс-служба генерального штаба ВСУ.

    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Facebook Eugene Stepanenko
    Огненное зарево над Винницей. Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

    Смотрите также: ЧП под Винницей. Взрывы на военных складах в Калиновке

    "Для локализации пожара от воинской части привлечены пожарные танки и пожарные автомобили. К месту происшествия направлена дополнительная спецтехника. Также привлечены пожарная техника от ГСЧС и пожарный поезд железнодорожной станции "Калиновка" от "Укрзализныци". В готовности к применению находятся два пожарных поезда на ст. "Винница", — говорится в сообщении.

    Также в Генштабе уточнили, что воинскую часть, на территории которой произошло ЧП, обесточили.

    "Личный состав арсенала находится в укрытиях. В течение ночи эвакуированы почти 22 000 гражданских лиц и около 500 семей военнослужащих", — добавили в ГШ ВСУ.

    Как сообщалось, Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии

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