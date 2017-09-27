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    Генштаб уточнил основную локацию взрывов на складе под Винницей

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (16)

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    Руководитель пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины сообщил, что на складе воинской части А1119 не хранилось никаких химических веществ.
    Место расположения военного склада близ пгт Калиновка в Винницкой области
    Скриншот

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Взрывы на военном складе в Калиновке под Винницей зафиксированы только на площадке танковых боеприпасов, сообщил руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник.

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    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

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    "У меня есть информация, что подрывы были как раз на площадке хранения танковых боеприпасов", — сказал Сеник в комментари телеканалу "112 Украина".

    Руководитель пресс-службы Генштаба отметил, что на складе не хранилось никаких химических веществ. Отвечать за случившееся, по его словам, будет командир части.

    "Если это воинская часть, то ответственность несет, конечно, командир части. Но определять виновных можно будет только после того, как соответствующие оперативные правоохранительные группы выяснят, что там на самом деле произошло", — заключил он.

    По данным СМИ, на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь арсенала — около 60 гектаров. Среди боеприпасов, хранящихся на арсенале, — ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град". 

    Ранее власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка. 

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    Место расположения военного склада близ пгт Калиновка в Винницкой области
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
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