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    Гройсман о взрывах под Винницей: вероятно, речь идет о внешних факторах

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (19)

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    По словам главы правительства, ситуация в Калиновке является контролируемой. Владимир Гройсман подчеркнул, что "главное - позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия происшествия".
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
    vinnitsa.info

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. На данный момент отрабатываются различные версии причин пожара на складе боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Facebook Eugene Stepanenko
    Огненное зарево над Винницей. Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

    Смотрите также: ЧП под Винницей. Взрывы на военных складах в Калиновке

    "Сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах. Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное — позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия происшествия", — приводит слова Гройсмана Правительственный портал.

    Ранее глава Кабмина заявил, что ситуация в Калиновке является контролируемой.

    Как сообщалось, Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии

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