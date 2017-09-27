Гройсман о взрывах под Винницей: вероятно, речь идет о внешних факторах

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. На данный момент отрабатываются различные версии причин пожара на складе боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

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"Сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах. Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное — позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия происшествия", — приводит слова Гройсмана Правительственный портал.

Ранее глава Кабмина заявил, что ситуация в Калиновке является контролируемой.

Как сообщалось, Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.