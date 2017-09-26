В Раде назвали минимальную пенсию после реформы

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Минимальная гарантированная пенсия в случае принятия пенсионной реформы Верховной Радой увеличится до 1452 гривен (+11%), сообщает пресс-служба Комитета Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения со ссылкой на главу комитета Людмилу Денисову.

"Для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, с 1 октября выплаты увеличатся на 140 гривен, или на 11%", — заявила она.

Денисова добавила, что в случае одобрения народными депутатами пенсионной реформы с 1 октября для назначения и перерасчета пенсий будет применяться прожиточный минимум на 1 декабря 2017 года.

"По предложениям депутатских фракций — этот показатель увеличен на 79 гривен, что соответствует его фактическому размеру с учетом инфляции. То есть, с 1 октября, величина прожиточного минимума для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1452 гривны, а не 1312, как сейчас", — отметила депутат.

По ее словам, реформа предусматривает предоставление гарантий для инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров, не имеющих полного стажа, и лиц, которые не имеют права на пенсию и получают сейчас 949 грн; количество таких граждан на сегодня — около 1 миллиона человек, размер пенсии для них увеличится на 45% и составит 1373 гривны.

Читайте также: Кредиторы Украины обеспокоены пенсионной реформой — эксперт

Денисова также отметила, что с 1 октября для 5,62 млн человек пенсии в среднем увеличатся на 692 гривны, для 104 тысяч женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет, отменяется уменьшение размера пенсий.

Напомним, реформа предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Кабмин предлагает ликвидировать спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего в Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство готово провести необходимые расчеты и повысить пенсии, если Рада в начале октября проголосует за законопроект по пенсионной реформе.