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    Общество

    Взрывы на складе под Винницей. Генштаб не исключает диверсию

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (16)

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    Руководитель управления по связям с общественностью ГШ Богдан Сеник подчеркнул, что склад был закрытым режимным объектом, "поэтому посторонние люди не могли туда зайти просто так".
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Из открытых источников

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. В Генеральном штабе ВСУ не исключают возможность диверсии как основной причины возникновения пожара на складах в Калиновке под Винницей, заявил руководитель управления по связям с общественностью ГШ Богдан Сеник. 

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    В частности, отвечая на вопрос о том, что пожар стал результатом диверсии, он ответил: "Не исключено и данная информация, которая была озвучена журналистами. Различные версии рассматриваются, в таких случаях не следует отвергать ни одну из них". 

    Сам склад, по словам Сеника, был закрытым режимным объектом, "поэтому посторонние люди не могли туда зайти просто так".

    В настоящее время рассматриваются различные версии ЧП, однако настоящая причина пожара будет названа в результате работы специалистов правоохранительных органов и экспертов, которые сейчас работают на складе. 

    "На месте начали сразу работать два пожарных танка, пожарные расчеты военной части и соответствующие расчеты ГСЧС. На место происшествия отправилась оперативная группа Генерального штаба и МО. С 22.30 началась эвакуация тех населенных пунктов, которые находятся вблизи эпицентра ЧП. Созданы штабы и в воздушных силах, и в других структурах, штаб ликвидации", — уточнил руководитель пресс-службы Генштаба в комментарии телеканалу "112 Украина". 

    Смотрите также: ЧП под Винницей. Взрывы на военных складах в Калиновке

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуировали. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. 

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    Место расположения военного склада близ пгт Калиновка в Винницкой области
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
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