Взрывы на складе под Винницей. Генштаб не исключает диверсию

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КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. В Генеральном штабе ВСУ не исключают возможность диверсии как основной причины возникновения пожара на складах в Калиновке под Винницей, заявил руководитель управления по связям с общественностью ГШ Богдан Сеник.

В частности, отвечая на вопрос о том, что пожар стал результатом диверсии, он ответил: "Не исключено и данная информация, которая была озвучена журналистами. Различные версии рассматриваются, в таких случаях не следует отвергать ни одну из них".

Сам склад, по словам Сеника, был закрытым режимным объектом, "поэтому посторонние люди не могли туда зайти просто так".

В настоящее время рассматриваются различные версии ЧП, однако настоящая причина пожара будет названа в результате работы специалистов правоохранительных органов и экспертов, которые сейчас работают на складе.

"На месте начали сразу работать два пожарных танка, пожарные расчеты военной части и соответствующие расчеты ГСЧС. На место происшествия отправилась оперативная группа Генерального штаба и МО. С 22.30 началась эвакуация тех населенных пунктов, которые находятся вблизи эпицентра ЧП. Созданы штабы и в воздушных силах, и в других структурах, штаб ликвидации", — уточнил руководитель пресс-службы Генштаба в комментарии телеканалу "112 Украина".

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Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуировали. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.