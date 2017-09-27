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    Ликвидация последствий пожара и взрывов на складах под Винницей

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (38)

    (обновлено: )271
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    vn.dsns.gov.ua
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    vn.dsns.gov.ua
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    vn.dsns.gov.ua
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    vn.dsns.gov.ua
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    vn.dsns.gov.ua
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    vn.dsns.gov.ua
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    vn.dsns.gov.ua
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    vn.dsns.gov.ua
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    vn.dsns.gov.ua
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    vn.dsns.gov.ua

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    Президент Петр Порошенко созывает заседание военного кабинета СНБО с участием премьер-министра Владимира Гройсмана и руководителей силовых ведомств из-за пожара на складе боеприпасов в Винницкой области, сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    Смотрите также: Пожар на складах под Винницей. Каждую минуту происходят 3 взрыва

    "Президент созывает военный кабинет из-за чрезвычайной ситуации в Винницкой области", — написал Цеголко в Twitter.

    Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что в течении ночи получал информацию штаба по ликвидации аварии от премьер-министра и министра обороны. "Принял решение созвать военный кабинет с участием премьер-министра, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, министра обороны, начальника Генштаба, главы Службы безопасности обороны, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы", — написал Порошенко.

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.

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