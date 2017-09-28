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    Происшествия

    Пожар на военном складе под Винницей локализован

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (70)

    (обновлено: )41
    По словам начальника ГСЧС Украины Николая Чечеткина, сейчас на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, однако дальнейшего распространения огня не ожидается.
    Последствия взрывов на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Пожар на военном складе близ пгт Калиновка под Винницей локализован, спасатели не ожидают дальнейшего распространения огня, заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на военном кабинете, созванном президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
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    По его словам, сейчас на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, также "авиация в случае необходимости возобновит свою работу".

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    Также Чечеткин уточнил, что в настоящее время ликвидируются последние очаги задымления.

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

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    В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия". 

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