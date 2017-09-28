"Мы не можем уехать, о нас забыли". Страшная поездка в Калиновский район

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

С утра в среду внушительный по размерам Калиновский район Винницкой области напоминал зону отчуждения. Люди, которые обычно не читают новостей, увидев картину гнетущей тишины радиусом в несколько десятков километров, наверняка испытывали недоумение.

Хотя немногочисленных местных жителей, которые не поддались всеобщей панике и отказались эвакуироваться, это не удивляло.

Все самое необходимое

Учитывая, что после начала ночных взрывов на военных складах каждый спасался как может, поселки, расположенные рядом с эпицентром, стали идеальной декорацией к фильмам ужасов в стиле апокалипсиса.

"Хлопцы, я вас прошу, только не едьте туда, – умоляет, указывая рукой в сторону взрывов, женщина на повороте между Калиновкой и Павловкой. – Там творится какое-то пекло, оно вам надо? Вы ж еще молодые!"

РИА Новости Украина Евгений Котенко Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка

На вопрос, почему она сама еще до сих пор остается в опасной зоне, женщина демонстрирует свою заметно округлившуюся сумку.

"Вот, приехала забрать все самое необходимое. Документы, деньги, внучке кроссовки, невестке туфли и теплые вещи. Мы же убегали в комнатных тапочках. Сейчас вот жду, меня должны забрать родственники. Никто ж не знал, что все так затянется. Когда начало сильно громыхать одни попрятались в погребах, другие — сели в машины и быстро умотали удочки", – рассказывает местная жительница.

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Она в шутку признается, что первым залпам многие в селе вообще не придали значения: "Думали, что это Порошенко в Виннице как раз гуляет свой день рождения и запускает салюты".

Воруй – не хочу

Вопреки сообщениям СМИ о запрете въезда на территорию населенных пунктов, которые пострадали больше всего, мы спокойно заезжаем куда нужно. И если сначала в "молнию" на радио о том, что в Павловке от последствий ЧП пострадало 90% домов, верится с трудом, то буквально через пару минут убеждаемся, что все именно так.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка

Вымерший поселок пугает внешним видом. И речь даже не выбитых стеклах, раздробленных крышах и покосившихся оконных рамах. Больше всего впечатляют одинокие домашние животные, которые оставшись без присмотра хозяев, в прямом смысле, делают, что хотят.

Коровы и телята оккупировали "пятачок" возле разбитой дороги, стая чьих-то гусей пасется от хаты к хате. Явно недовольны появлением непрошеных гостей местные дворовые собаки – оставшись на привязи, они хоть как-то охраняют оставленное хозяевами имущество.

Хотя, вопреки рассказам официальной власти о том, что силовики строго следят за попытками мародерства, и даже задержали трех злоумышленников, для воров всех мастей Калиновка и Павловка – рай на земле. Заходи в любую хату, забирай буквально все, что сможешь унести. Патруль полиции, о котором сообщали чиновники, мы увидели уже в Павловке только к вечеру, выезжая обратно.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка

Диверсия? Вполне!

На пустынной проселочной улице неожиданно появляется женщина на велосипеде. Ей, похоже, вообще нет дела до того, что через каждые полторы минуты в воздухе слышится пронзительный грохот снарядов.

"А куда я могу уехать?!, — возмущается она на вопрос, почему не эвакуировалась из опасной зоны вместе с остальными. – У меня дытына, худоба, свыни — как я их оставлю? На все воля Божья — что должно случиться, обязательно произойдет. Говорят, что это диверсия и я думаю, наверное, так оно и есть. Мне 60 лет, рядом с этой военной частью я родилась и выросла. Тут была и сильная 40-градусная жара и все что хочешь, но почему-то ничего не взрывалось. Сто процентов кто-то взорвал это дело, чтобы поубивать тут всех — ведь пекло началось как раз когда люди поприходили с работы и ложились спать, все были дома".

"Как жить дальше?"

Пробираясь под взрыв снарядов вглубь поселка, встречаем еще двух оставшихся женщин. В отличие от соседней Калиновки, где взрывом разваливало полдома, их хаты стоят целехонькие. Но от этого не легче – внутри помещения царит полный хаос.

Выбитые двери, раздробленная мебель, стекла повсюду, покосившиеся иконы – результат ночной канонады. Еще более страшная находка ждет возле собачьей будки – огромный снаряд прилетел к жителям Павловки прямо во двор. Разорвется он или нет, так и осталось неясным, ведь об этих людях местные чиновники… просто забыли.

"Почему-то все сосредоточились на Калиновке – и власти, и журналисты, все там. За нами так никто и не приехал, хотя мы ближе всего к этим взрывам. И ведь, если что-то случится, никто нам не поможет, властям наплевать, — рыдает, рассказывая о своем горе потерпевшая. – Они рассказывают нам за диверсию из России, но посмотрите, что твориться вокруг. Как мы дальше жить будем? Я всю жизнь работала, а осталась ни с чем. Сейчас бы хоть сын помог, да и того забрали в АТО".

Огромные завалы в хатах люди разбирают как могут, своими силами – никакой помощи пострадавшим так никто и не предложил…