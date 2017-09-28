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    Матиос о пожаре под Винницей. Ракетные склады охраняли нетрезвые офицеры

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (86)

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    Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что два старших офицера, находившиеся в состоянии полного алкогольного опьянения, охраняли военные склады.
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Два офицера одной из воинских частей Украины отстранены от службы, так как охраняли склад с ракетами к тактическому комплексу "Точка-У" в состоянии "полного алкогольного опьянения", заявил в четверг главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет "Точка-У", военной прокуратурой и военной службой правопорядка были выявлены на месте несения службы два старших офицера, находившиеся в состоянии полного алкогольного опьянения. Они охраняли и обеспечивали охрану складов, на которых хранятся реактивные выстрелы к ракетам дальнего действия "Точка-У". Они отстранены от службы, составлены админпротоколы", — сообщил Матиос на брифинге, его слова приводит УНИАН.

    Матиос вразил мнение, что подобные случаи в Украине не единичны. Он не уточнил, о каком именно складе идет речь.

    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

    По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить, на утро четверга наблюдается единичная детонация.

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