Взрывы в Калиновке и языки для нацменьшинств. Мнение Бортника

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Более 30 тысяч человек вывезены из зоны чрезвычайной ситуации в Винницкой области. Речь идет об эвакуации жителей из 10 километровой зоны вокруг Калиновки, где 26 сентября начались взрывы на территории военной части.

Пожар на военных складах в Калиновке Винницкой области произошел вследствие заранее подготовленного теракта, совершенного диверсионной группой с использованием беспилотного летательного аппарата. Об этом заявил пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

Закон "Об образовании" опубликован в газете "Голос Украины". Он вступает в силу 28 сентября, кроме некоторых положений. Этим законом введено 12-летнее среднее образование.

Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный. Предполагается, что в учебных заведениях могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках — государственном, английском и на других официальных языках Евросоюза. Именно этот вопрос вызвал существенный резонанс на международном уровне.

Информационные итоги 27 сентября в эфире радиостанции Голос Столицы подвел политолог Руслан Бортник.

О ВЗРЫВАХ В КАЛИНОВКЕ И СОВПАДЕНИЯХ

В Минобороны сообщили, что ситуация на арсенале в Винницкой области стабилизировалась. Что о случившемся скажете вы?

— В любом случае, кто-то должен быть наказан. В независимости от того, почему так произошло, то ли это коррупция, то ли диверсия, то ли какое-то разгильдяйство, но четвертый раз это случилось за полтора года.

Какие-то выводы, мне кажется, нужно было раньше уже сделать, знаете, как: мудрый учится на чужих ошибках, умный на своих, а дурак ни на чьих. И, к сожалению, сегодня мы наблюдаем четвертый раз эту ситуацию за полтора года, хотелось бы, конечно, чтобы кто-то понес юридическую и политическую ответственность.

Что случилось на самом деле там, я думаю, никто не узнает в ближайшее время, и эта правда еще очень долго будет скрыта от нас. Конечно, есть более удобные версии, менее удобные версии, странные совпадения, вот совпала эта ситуация с обвинениями Украины в поставках вооружения в Судан, и с темой выделения оружия со стороны США, странные такие вот совпадения масштабные.

Если говорить о символизме, то нельзя не вспомнить, что все произошло в день рождения президента и в Винницкой области. На этой основе можно много конспирологических теорий построить.

— Да, очень много странных совпадений, но если мы проанализируем предыдущих три случая: у нас было Сватово, Мариуполь и Балаклея. Так вот, по Сватово следствие установило, что это была диверсия, по Балаклее вроде бы неосторожные работы с огнем, по Мариуполю пока что выводов нет.

То есть, ждем, в любом случае, стране нанесен огромный информационный и репутационный урон, и стране нанесен огромный материальный урон. Только Балаклея нам стоила несколько десятков миллиардов гривен, потому что взрываются же не просто снаряды, взрываются наши с вами деньги. Это наше с вами общее имущество.

Советник президента Бирюков, написал в Facebook, что один из военных, дежуривший на складе, сообщил, что слышал звук и так далее. Можно ли было упредить после недавней истории с беспилотником, чтобы ситуация не повторилась?

– Не то чтобы не прилетел, чтобы просто боеприпас, который он может сбросить, не попал на вот эти боеприпасы, или укрыть их, сделать крытыми эти хранилища. Или поставить банально батарею "Бук" для охраны, которая может сбивать и выявлять, и закрыть эту зону с этими складами вообще для пролета. То есть все это должно было быть сделано еще в 2014 году.

Страна находится в ситуации войны, и если это не делается, то это или целенаправленный саботаж – специально создаются условия, при которых уничтожение этой техники, боеприпасов, становится возможным.

Или это страшное разгильдяйство, за которое тоже должно быть наказание. Если бы это случилось во время Второй Мировой войны, пара человек стала бы к стенке, а остальные пошли бы в штрафбат. Если бы это случилось. Почему-то у нас это регулярно случается, регулярно сгорают десятки миллиардов гривен, никто никакой реальной ответственности не несет.

Тем более, что СМИ писали: там была и сложная коррупционная история вокруг этого склада, есть судебное решение за прошлый год, где предыдущий начальник вот этого хранилища был осужден за разворовывание 200 тысяч гривен как раз на пожарной безопасности.

В принципе, этот объект получил в 2014-ом году 600 миллионов гривен финансирования, и в 2015-2016 тоже получал десятки миллионов гривен именно на надлежащее хранение этих боеприпасов. Необходимо проверить, куда были потрачены эти деньги. Местные жители говорят, и некоторые журналисты говорят, что пожар горел часов пять, загорелась трава вокруг, а на складе ничего не делали – не копали траншеи, не поливали этот участок, надеялись, что ветер переменится.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ЧП В ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ?

По сообщению Минобороны, ситуация стабилизировалась, но очаги возгорания не локализованы. Почему подобного рода трагедии случаются?

— Это позитивный элемент в той части, что общество хорошо организовано, неплохо сработала Нацполиция, и в этот раз удалось избежать жертв. Двое пострадавших – они, по большому счету, пострадали в результате бытовых травм, в результате эвакуации, но не во результате попадания снаряда или осколочных ранений. Это позитивный момент.

Были люди хорошо организованны и все-таки сработали местные органы власти, Нацполиция хорошо сработала, удалось этого избежать, это хорошо.

Почему нет ответственных? Неужели каждый раз до Верховного главнокомандующего эта ветвь ведет, что никого из высокопоставленных чиновников не наказывали?

— Потому что все знали, что происходило и все знают, что в какой-то мере здесь существует, конечно, такая себе круговая и политическая порука.

Сдать высокого чиновника – это означает рисковать тем, что начнется новая волна компромата, что этот чиновник начнет рассказывать слишком многое, а мы знаем, что война – это очень грязное дело не только в плане гибели людей, в плане ведения боевых действий, но и в плане денег.

Слушатель Сергей: Слушал сегодня версию Наливайченко, он сказал, что он смотрел в свое время фильм "Оружейный барон" 1997-го года как раз про Украину, как раз про то, что разворовываются склады военные и через высший генералитет поставляется в Африку. А теперь вспомните, недавно была шумиха относительно Южного Судана и тут же взлетели склады в Калиновке. Так возникает вопрос, сказал Наливайченко: кто покрывает подобное воровство? Ведь должен был, по идее, в отставку подать министр обороны, а не допускает этого президент.

— Хотелось бы, чтобы следствие все версии рассматривало и, безусловно, версию коррупции, версию покрывания каких-то растрат следствие тоже должно обязательно рассматривать.

Хотя, на первый взгляд, мне кажется, что все-таки это может быть так не связано, потому что если посмотреть номенклатуру тех вооружений, которые якобы Украина поставляла в Судан, она не совпадает с тем, что хранится на этих складах. Поэтому, мне кажется, эта версия недостаточно обоснована.

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Я думаю, что, скорее всего, мы можем по-другому обосновывать. Сегодня в США принимается решение о выделении или не выделении Украине вооружений, конечно, и суданская ситуация, и ситуация с этими складами будет влиять на это принятие решений, потому что Украина демонстрирует себя ненадежным партнером, который может, если не перепродать это оружие, то не может сохранить в полной мере.

Все это дополнительные аргументы противников выделения для Украины оружия внутри американского истеблишмента.

Если беспилотник может прилететь, сбросить горючую смесь и загорится склад, почему так нельзя будет сделать со складом, где будет храниться американское оружие?

— Потому что оружие недостаточно объемное, оно будет храниться, скорее всего, в закрытых помещениях, то есть, подумайте, у нас до сих пор боеприпасы хранят как яблоки на открытом воздухе, валом навалены на кучи, даже палатку над ними не натянули.

УКРАИНА НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ

Как главнокомандующий отреагировал, по вашему мнению?

— Мне кажется, что он должен был реагировать более жестко, сразу с увольнениями, с какими-то кадровыми решениями, если это случилось в который раз.

Можем сделать выводы, что уже не случится?

— Вероятнее всего, уже не случится и, по большому счету, информационный элемент власть потеряла. И не только страна понесла репутационные издержки, но и власть, безусловно, потому что все украинцы увидели в очередной раз, что бардак продолжается, что контроля нет, ответственности нет и похожие склады есть возле каждой более или менее большой воинской части.

Мы постоянно сидим на пороховой бочке. Это следствие того, что сюда в Украину свезли боеприпасы всей западной группировки войск СССР, СССР выходил из стран Варшавского блока, из Германии, сюда свозились все боеприпасы. Они здесь хранятся, то, что было рассчитано на тотальную войну с НАТО, когда мир был разделен пополам, вот оно сегодня свалено на украинских складах.

Что в этот раз нам дает основания надеяться на то, что следствие будет проведено и будет понятно, кто за это должен ответить?

— Возможно, приближение выборов все-таки повышает немного уровень ответственности, какие-то кадровые решения, правоохранительные решения будут приняты. Хотя я не исключаю, что эта ситуация тоже будет забыта, как и все остальные.

У нас, к сожалению, техногенного характера катастрофы случаются регулярно. Пожары масштабные, в которых люди гибнут массово, отравления, взрывы на складах…

Горят дома престарелых, рушатся стены в школах… Можно очень долго перечислять.

— Да, все это, к сожалению, следствие, в том числе, той реформы 2014-го года, дерегуляции, когда одним махом была отменена работа, в том числе, многих проверяющих органов. И вот мы сегодня постиндустриальная страна, которая когда-то была индустриальной, в которой уже не функционирует индустриальная экономика, но остались ее последствия. И мы живем в достаточно опасном обществе, опасном окружении.

Конечно, государство должно с этим работать и должно с этим бороться. А вот что касается ситуации по Калиновке, я все-таки надеюсь, что еще само место, где это случилось, и время предопределит, то есть, Винницкая область, родина президента и премьер-министра, на день его рождения, я думаю, все-таки должно предопределить более резкую и жесткую реакцию со стороны главы государства.

Но пока она не последовала?

– Это же блюдо холодным надо кушать.

Кто-то из нардепов предлагал сегодня ТСК создать в парламенте, чтобы на уровне ВРУ какое-то расследование проводить.

— Мало что даст, потому что депутаты не имеют доступа к государственной тайне. По большому счету, как показывает опыт работы этих ТСК, ни одна из них не дала какого-либо результата.

ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЕГО ЗАЛОЖНИКИ

Резонансный закон об образовании опубликован в газете "Голос Украины". Мы закрыли глаза на претензии, которые были у других стран, в частности Венгрии.

— Не только у Венгрии. В принципе, пять стран ЕС высказали свои критические замечания в той или иной острой форме. В мягкой форме это прозвучало от Румынии и в еще более мягкой форме от Болгарии. Претензии, кроме того, высказала Словакия – буквально сегодня – и Польша ранее высказала. Кроме того, была еще греческая даже реакция. Российская и молдавская.

В принципе, мне кажется, что сегодня наши политики пытаются эту тему в какой-то мере немного самортизировать, с этой целью в турне отправлена Гриневич, которая является инициатором и вдохновителем этого закона, в принципе, за этой вещью стоит "Народный фронт", а президент в какой-то мере попался в заложники этой ситуации.

Он не мог не подписать, потому что боялся кризиса и конфликта с нашими правыми и радикалами. И, подписывая, он понимал, что берет на себя серьезную ответственность и критические стрелы прилетели президенту, и министру иностранных дел Украины. Не в первый раз у нашего президента проявляется такой себе "Стокгольмский синдром": Саакашвили, общественная блокада Донбасса, закон о люстрации и ранее закон о героизации наших правых…

Вот если взять этот закон, я до сих пор не могу понять – для чего? Потому что более 90% учеников в Украине обучаются на украинском языке, несмотря на то, что у нас треть населения – представители национальных языковых меньшинств. 9% учеников у нас обучались на языках национальных меньшинств. 750 школ, 400 тысяч учеников.

То есть эти 9% по большому счету ни на что не влияли, ни на государственную образовательную политику, ни на государственную информационную политику, вместе с тем были признаком мультикультурности нашего общества, были цивилизационным преимуществом.

Более того, если мы ставим целью, чтобы эти люди лучше знали украинский язык, а они изучали украинский язык, они знают украинский язык. Необходимо было просто увеличить количество часов украинского языка. Но мы просто отобрали у этих 400 тысяч людей право обучаться на их языках. То право, которое они всегда имели. Если бы они его не имели, не было бы проблемы. Но они последних 30 или 40 лет его имели, начиная еще с советского времени, это право обучения на своих родных языках. Сегодня мы его у них отобрали и с этим возникает определенный кризис.

Для чего это было сделано? Будет ли способствовать это украинскому языку? Нет. Создает линию конфликта – внешнюю и внутреннюю.

Закон об образовании отправили на экспертизу в Европу, Венецианская комиссия также проанализирует. Что будет, если выводы окажутся негативными?

— Во-первых, выводы европейских институций всегда обтекаемы. Они могут быть больше негативны, меньше негативны, но всегда есть для двух сторон что-то, что есть позитивное, что есть негативное.

Я думаю, это такой элемент игры, так же, как говорю, мы получили выводы Венецианской комиссии по люстрации. Это попытка выиграть время, попытка, чтобы пришли новые информационные поводы, попытка амортизировать эту ситуацию, но реально не решит. Здесь другой вопрос.

Я думаю, что если найдутся, например, депутаты, которые подадут представление в Конституционный суд по этому вопросу, то, скорее всего, конечно, суд рано или поздно вынужден будет принять решение о неконституционности этого закона, как минимум, по трем статьям. Я думаю, это будет ближе к концу цикла или в следующем политическом цикле. Пока что эту борьбу за правый электорат "Народный фронт" ценой президента, мне кажется, выиграл.

Исполняющий обязанности председателя "Укрзализныци" Евгений Кравцов будет получать зарплату в размере 500 тысяч гривен и ежемесячное вознаграждение в размере почти 715 тысяч гривен.

– Это абсолютно не рыночная зарплата. Даже топ-менеджеры ведущих коммерческих предприятий не получают такую зарплату, я уже молчу, чтобы человек получал столько денег из государственного бюджета.

Эксперт-международник Владимир Кушниренко, комментируя закон об образовании, заявил, что он стал последней каплей, и ухудшение отношений со странами ЕС — целиком результат недальновидной политики украинской власти.

А заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук подчеркивает, что власть легко могла избежать скандала с законом об образовании.