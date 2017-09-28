Хроника 27 сентября: заседание военного кабинета по Калиновке, освобождение Лавриновича

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 27 сентября, состоялось заседании военного кабинета относительно пожара и взрывов на арсенале под Калиновкой, а Россия в этот же день уничтожила последние запасы химоружия. Помимо этого скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Заседание военного кабинета из-за ситуации в Калиновке

Накануне состоялось заседании военного кабинета по ситуации в Калиновке, на котором президент Украины Петр Порошенко призвал глав силовых и правоохранительных ведомств найти и наказать виновных в трагедии в Винницкой области. Он также отдал приказ об усилении обороны стратегических объектов. Вечером 26 сентября начались взрывы боеприпасов на территории арсенала Минобороны вблизи Калиновки. В результате взрывов пострадали 2 человек.

Суд отпустил экс-министра Лавриновича

Апелляционный суд освободил из-под стражи экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича, арестованного в рамках дела о "конституционном перевороте 2010 года". Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что статус подозреваемого в этом деле также имеет экс-президент страны Виктор Янукович. По версии генпрокурора, Лавринович и Янукович совместно с другими лицами осуществили "захват государственной власти", незаконно изменив Конституцию.

Министр обещает не закрывать школы с языками нацменьшинств

Власти не намерены закрывать школы с обучением на языках нацменьшинств заявила глава Минобразования Лилия Гриневич. Согласно новому закону "Об образовании", в новом учебном году дети представителей нацменьшинств в детсадах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину.

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В Житомире бойцы АТО перекрыли трассу на Киев

В Житомире представители организаций по вопросам бойцов АТО перекрыли в среду трассу на Киев, сообщает местное издание Житомир.info. "Мужчины ходят по пешеходному переходу, пропуская только кареты скорой помощи и автомобили с детьми", — говорится в сообщении. Как отмечается, на акции присутствовали участники АТО из Бердичева, Любара, Коростышева и Житомира.

Россия уничтожила последние запасы химоружия

В России заявили об уничтожении последних химических боеприпасов. Работы по ликвидации проходили в Удмуртии. В 1993 году в Женеве была открыта для подписания "Конвенция о запрещении химического оружия". К ней присоединилось большинство стран мира, хотя изначально документ составлялся для двух государств с самыми большими запасами отравляющих веществ — США и Россию.

Россия и США создадут на орбите Луны новую станцию

Главы космических агентств России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, начиная с 2024 года, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Игорь Комаров на Международном астронавтическом конгрессе-2017 в Австралии. Оговорено, что участие в проекте могут принять Китай, Индия, а также другие страны БРИКС.

Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни, сообщается в официальном Twitter журнала. Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года.

Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире.

Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября.

Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. За последние полвека туризм стал еще и одним из наиболее быстрорастущих и наиболее важных секторов экономики во всем мире.