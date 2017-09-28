Взрывы, километровые очереди и страх мародеров. Хроники канонады Калиновки

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

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В пгт Калиновка Винницкой области по состоянию на утро четверга еще раздаются поодинокие взрывы.

На въезд в населенный пункт по житомирской трассе образовались километровые очереди. По данным СМИ, в пробке застряли легковые машины и фуры: люди, которые в спешке покинули дома с началом ЧП, пытаются вернуться в Калиновку, однако дорога перекрыта и автомобили не пропускают, кроме спецтехники. В машинах не один час простояли в ожидании дети и пожилые люди, которые говорят, что уже не хотят ночевать вне дома и убедиться, что их имущество не растащили мародеры.

Также журналисты сообщают, что Павловка, которая находится в 5 км от Калиновки, после взрывов практически превратилась в руины. В населенном пункте разрушены жилые дома и школа.

По сообщению Минобороны, массовые взрывы на военном складе прекратились еще накануне вечером, а единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танкам.

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин также отрапортовал о локализации пожара на военном складе. По его словам, сейчас на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, также "авиация в случае необходимости возобновит свою работу".

По состоянию на вечер среды из Калиновки были эвакуированы 30 тыс человек. Также спасатели ликвидировали возгорание шести сооружений, возникших вследствие попадания боеприпасов. В течение минувшего дня сотрудники ГСЧС исследовали все улицы в Калиновке и отчитались, что все боеприпасы были собраны.

Самолетам запретили летать над местом взрыва боеприпасов в Калиновке до 1 октября. Ограничение действует в радиусе 12 км, высотой до 4 250 метров.

Военный кабинет

Поздно вечером накануне глава государства Петр Порошенко в связи с ЧП под Винницей созвал военный кабинет. Он обратился к руководителям всех силовых ведомств — Генеральной прокуратуры, СБУ, Национальной полиции — с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в катастрофе.

"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет (должен — Ред.) по другим версиям", — заявил Порошенко на военном кабинете.

Он также сообщил, что приказал усилить оборону и охрану стратегических объектов силами Вооруженных сил. "Мы продолжаем мириться с этими происшествиями не можем", — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что тенденция взрывов на военных складах содержит угрозу для национальной безопасности. "Просил бы тщательно подготовиться для заседания СНБО, чтобы были приняты исчерпывающие меры в кратчайшие сроки и не допустить повторения трагедии", — сказал Порошенко.

Министр обороны Степан Полторак на военном кабинете заявил, что на складе в Калиновке находилось 83 000 тонн боеприпасов. По его словам, 68 тонн — "это были боеприпасы, готовые к применению, остальное — это компоненты к боеприпасам и металлолом".

Полторак напомнил, что подобное чрезвычайное происшествие происходит не в первый раз. Он напомнил, что после взрывов на складах боеприпасов в Сватово был уволен заместитель начальника Генерального штаба, привлечены к ответственности и объявлено о служебном несоответствии шести генералам и 46 офицерам. По итогам работы в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены 80 человек. Министр также сообщил, что по итогам расследования событий под Мариуполем в ближайшее время доложит президенту о результатах.

Кроме того Полторак проинформировал, что в 2014 году в хранилище вблизи Калиновки было выделено 500 000 грн, а в этом году на этот объект выделено 25 млн грн.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Михаил Коваль сообщил, что движение в четверг будет открыто и люди в этот же день смогут вернуться домой.

Напомним, возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

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Нардеп от фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко выступил с предложением отправить в отставку начальника ГШ Виктора Муженко. Депутат считает, что пожар на складах под Винницей стал возможен благодаря "халатности, безалаберности и безнаказанности высшего военного руководства".